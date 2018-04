Llibres recomanats per Sant Jordi: 20 títols que has de tenir en compte aquest 2018

Sis obres de no ficció que t´has de regalar o has de regalar aquest Sant Jordi

Un Sant Jordi més, les editorials treuen l'artilleria pesada i inunden les prestatgeries de les llibreries i les parades de novetats literàries i d'assaig. D'entre tota l'oferta, aquesta és una selecció de 20 llibres recomanats per Sant Jordi 2018 per ajudar-te a decidir. També pots veure els vídeos que hem publicat els darrers dies a càrrec de Toni Mata, redactor de Cultures, amb és propostes de literatura catalana, autors forans, assaig i autors de casa.

Llibres de ficció en català recomanats per Sant Jordi

1. Quim/Quima - Maria Aurèlia Capmany

Males Herbes

El protagonista de la novel·la de la Capmany, de qui enguany es commemora el centenari del naixement, és Quim/Quima. Sota aquest nom trobem un personatge que arriba a la Barcelona de l'any 1000 per a estudiar-hi i, a partir d'aleshores, viu diferents episodis de la història del país canviant de condició sexual. Vivint fins al segle XX, Quim/Quima es forma una visió pessimista de la condició humana.



2. La Novel·la de Sant Jordi - Màrius Serra

Ed. Amsterdam

Un retrat satíric del món literari, que té lloc el dia de Sant Jordi, on una sèrie de crims tenyeixen la diada en un bany de sang. Els autors més reconeguts van caient, mentre tot assenyala a Màrius Serra i el seu amic creador de jocs Oriol Comas.



3. 22 homes i un desig - Marta romagosa

Rosa dels Vents

L'autora de Tots els noms del desig torna ara amb una versió masculina d'aquell llibre de fa dos anys. Romagosa planteja aquí els desitjos íntims de vint-i-dos homes diferents, vint-i-dues mirades que, en conjunt, configuren un calidoscopi de la condició masculina. Relatades amb un to proper, les vivències dels protagonistes dels contes sempre exhibeixen girs argumentals i finals inesperats.



4. La dona de la finestra - AJ Finn

Ed. Rosa dels Vents

Una novel·la de suspens on una dona que viu tancada a casa seva, espiant els seus veïns. Una nit, veu una cosa que no hauria d'haver vist i que trastoca tot el seu món.



5. Quan érem els Peripatètics - Héctor Lozano

Ed.Columna

En Bruno, fill del Merlí, escriu cartes a la seva germana Mena, que no va arribar a conèixer el seu pare, tot rememorant les vivències a l'institut amb els seus companys. Es descobreixen noves històries dels personatges més estimats de la sèrie de TV3.



6. Els metecs - Pep Puig

Empúries

La Boqueria és el punt de trobada d'un grup de pares que deixen els seus fills a l'escola i esmorzen. L'única norma que tenen és que no parlen seriosament, però un dia un d'ells, en Pere, que és escriptor, escolta el relat d'en Mario, que tornar al poble de la seva infantesa després que la dona l'abandonés. Molts anys enrera, n'havia sortit perquè els seus pares s'havien separat i el pare va desaparèixer.



7. Jo sóc aquell que va matar Franco - Joan-Lluís Lluís

Ed. Proa

Una ucronia sobre la Guerra Civil espanyola, on en lloc d'acabar el 1939, Franco declara la guerra a França i ataca el Camp D'Argelers, on viu el jove protagonista, enamorat de la llengua i els diccionaris.



8. La Força d'un destí - Martí Gironell

Ed. Columna

Martí Gironell novel·la la vida de Jean Leon, un cuiner francès amb lligams amb Catalunya, que va cuinar per les principals estrelles del Hollywood dels anys 50. Amb aquest llibre, es descobreix la vida d'aquest emblemàtic cuiner, i sobretot, secrets de les estrelles del cinema americà.



9. Els anys - Virginia Woolf

La temerària

La ciutat de Londres és alhora protagonista i teló de fons de la novel·la que Woolf inicia a l'any 1880. El coronel Pargiter torna a casa després de passar la tarda amb la seva amant, i hi troba, un dia més, la seva dona que està agonitzant per culpa d'una llarga malaltia. El relat se centra aleshores en la vida dels set fills del matrimoni en el mig segle posterior, marcant les estacions de l'any.



10. Història de la violència - Édouard Louis

Empúries

Novel·la basada en fets reals viscuts per l'autor que explica com un any, per la Nit de Nadal, l'Edouard convida a pujar a casa seva el Reda, un jove i bell home d'ètnia berber. Després de passar la nit junts, de forma còmplice i amorosa, l'Edouard acusa el seu company d'haver-li volgut prendre el telèfon mòbil. Enfadat, aquest amenaça l'amfitrió amb una arma i el viola amb molta brutalitat. Una acció que té profundes implicacions emocionals.

Llibres de no ficció en català recomanats per Sant Jordi

1. Brutal - Marc Ribas

Cossetània

El presentador del popular programa de TV3 Joc de cartes ofereix en aquest volum un receptari de plats fàcils de preparar i que, no obstant això, resulten d'allò més saborosos. En total, 64 propostes elaborades amb productes de mercat que defugen la sofisticació i els preus elevats. Per les pàgines del llibres hi discorren plats que carn, peix, pasta, llegums, arrossos i amanides per satisfer tots els paladars.



2. Bon dia són les vuit - Antoni Bassas

Ed Destino

Bassas ha deixat escrit les vivències, els records i les anècdotes del seu pas pel programa de El Matí de Catalunya Ràdio, des del 1995 a 2008.



3. De l'alta cuina a casa - David Andrés

Columna

L'igualadí David Andrés és un dels millors xefs joves de l'estat i cap de cuina de l'ABaC, restaurant que va ser guardonat amb tres estrelles Michelin. En el llibre hi ensenya una seixantena de receptes ordenades per cada temporada de l'any i que es poden fer amb productes de la terra, sense renunciar a la cuina d'avantguarda. També hi ha menús de xefs de la talla del manresà Jordi Cruz i Joan Roca, entre d'altres.



4. Operació urnes - Xavi Tedó i Laia Vicens

Ed. Columna

La crònica periodística de l'operació clandestina per a poder portar les urnes del referèndum de l'1 d'octubre a Catalunya. A partir del testimoni dels cervells de l'operació i dels seus protagonistes, es descobreix una història que supera qualsevol relat de ficció.



5. Rafa & Roger - A. Arenas / R. Plaza

Cúpula

La rivalitat entre Antonio Arenas i Rafael Plaza és una de les més destacades de la història recent del tennis i, alhora, de l'esport mundial. Antonio Arenas i Rafael Plaza analitzen aquest duel que es manté al capdamunt de l'esport de la raqueta des de fa més d'una dècada. Ambdós jugadors han vist com altres competidors els volien prendre el tro però ells han resistit totes les envestides.



6. 155 dibuixos contra el 155 - Diversos autors

Efados

Hi ha moltes maneres de prendre's la decisió d'aplicar l'article 155 de la Constitució espanyola: amb indignació, ràbia, resignació, intel·ligència i, també, amb molt d'humor. D'aquesta darrera opció participa el llibre que l'editorial Efadós ha bastit amb vinyetes publicades en diversos mitjans de premsa des de l'octubre fins fa ben poc. Un catàleg d'acudits gràfics entre els quals n'hi ha del manresà Manel Fontdevila, el berguedà Jaume Capdevila Kap, que és el coordinador del projecte, l'olesà Ricardo Peregrina, el martorellenc Oriol Malet i el santfruitosenc Galdric Sala, que des de fa tres anys publica cada dia a les pàgines de Regió7. La lluita per la independència de Catalunya, els errors d'uns i altres i les malifetes del 155 són el material amb què els humoristes esmolen les seves eines.



7. Dies que duraran anys - Jordi Borràs

Ed. Ara Llibres

Recull d'imatges de diferents fotoperiodistes del país, sobre referèndum de l'1 d'Octubre. Les imatges van acompanyades de textos d'escriptors i escriptores de Catalunya que van viure el dia 1 d'octubre.



8. S.O.S Cristians - Pilar Rahola

Ed. Columna

Una descripció sobre l'intent d'acabar amb les comunitats cristianes. Pilar Rahola aporta dades, estadístiques i evidències d'aquest fet, i denúncia el silenci mediàtic.



9. La invasió dels robots - Xavier Sala i Martín

Ed. Rosa dels Vents

Xavier Sala i Martín explica, de manera simple i entenedora, diferents qüestions sobre economia, la majoria extretes del seu programa Economia en colors.



On eres l'1-0?



Rosa dels Vents

El periodista Quico Sallés, redactor del diari digital elmon.cat i veí de Sant Joan de Vilatorrada, rememora les sensacions que va viure entre el 29 de setembre i el 3 d'octubre, l'abans i el després del referèndum que va marcar una fita en la història recent del país. Sallés va cobrir els fets per a la web de La Vanguardia, on treballava aleshores, i es va sentir alhora informador i partícip de la notícia que estava vivint.