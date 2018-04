Sant Jordi 2018: agenda d'activitats de la diada

BALSARENY

Festa Major a l´escola Guillem. Dilluns, a les 9 h, La llegenda de Sant Jordi, a càrrec de la Tieta Lourdes, actuacions musicals de pares i infants...

BERGA

5a Marató de lectura per la llengua. Dilluns, de 10 a 14 i de 16.30 a 20.30 h, a la plaça Sant Joan. Organització: Òmnium Berguedà.

BOLVIR

Diada de Sant Jordi. Dilluns, tot el dia, venda de roses i llibres de segona mà.

CALAF

Dictat català i entrega de premis dels Jocs Florals. Dilluns, a les 17.30 h, a la plaça dels Arbres. En cas de pluja, al Casino de Calaf.

CARDONA

Diada de Sant Jordi. Dilluns, a les 18.30 h, a la plaça del Mercat, actuació de l´Escola Municipal de Música Musicant. Més tard, lectura popular de fragments de la carta de repoblament de Cardona.

CASTELLBELL I EL VILAR

Diada de Sant Jordi. Dilluns, duran el matí, a la plaça de Barcelona, fira de Sant Jordi, amb parades de roses i llibres. De 10 a 14 h, espectacle El detectiu dels contes, a càrrec de Manel Justicia.

CASTELLTERÇOL

Diada de Sant Jordi. Dilluns, a les 17.30 h, a la sala de lectura i a la plaça Vella, bernar amb coca i xcocolata. A les 18 h, projecció d´una pel·lícula per a tots els públics.

COLLBATÓ

Diada de Sant Jordi. Dilluns, a les 17 h, al Casal de Cultura, fira de Sant Jordi: venda de llibres i roses, parades d´entitats, cantata de l´escola de música La fada de Dringuen Dingue, taller infantil Pompeu Fabra, l´aventura de la llengua, i espectacle Sant Jordi, al revés de la Companyia La Minúscula. A les 19 h, trobada literària amb el traductor, poeta i veí de Collbató Jaume Creus.

IGUALADA

Parades de llibres i roses. Dilluns, tot el dia, a la plaça de Cal Font i a la rambla de Sant Isidre. 55 parades a la via pública, de floristeries, llibreries i entitats. Hi haurà una vela dedicada a autors igualadins.

Signatures de llibres a la parada d´Abacus. Dilluns, de 12 a 13 h, Rafael Moya (21 maneras de hervir una rana), de 17.30 a 18.15 h, Natasha Peterson (Las aventuras de los Minifops), de 18 a 19 h, Jordi Camins (Pirineos, glaciares desde el aire).

BiblioLab: «Contes interactius». Dilluns, a les 18 h, a la sala infantil de la Biblioteca Central. Adreçat a infants de 3 a 12 anys i famílies. Gratuït. Places limitades. Cal inscripció prèvia a la biblioteca.

MANRESA

Acte institucional de la Generalitat. Dilluns, a les 9.30 h, a la biblioteca del Casino, hi intervindrà el llibreter i fins fa poc president del Gremi de Llibreters, Antoni Daura, i es farà l´espectacle poètic-musical Clar de lluna, a càrrec de la vocalista Anna Miralpeix acompanyada al piano per la Nuna. En acabar, xocolatada desfeta amb coca de forner.

«La llegenda de Sant Jordi». Dilluns, a les 9.30 , les 10.20 i les 11.2 0h, al pati del teatre Kursaal. Escenificació de le llegenda a càrrec del Jan i la Júlia, els protagonistes del Servei Educatiu del teatre Kursaal. Adreçada als alumnes d´educació infantil de les escoles de Manresa.

Signatures de llibres a la parada d´Abacus. Dilluns, d´11 a 12 h, Pep Molist (La Verònica vol un amic, Les enigmàtiques fotos del senyor Clarissa), de 12 a 13 h, Josep Renalias i Galdric Sala (Història de Manresa explicada als infants de 30 anys. O més), de 18 a 19 h, Ivan Tapia (Mystery book), de 19 a 20 h, Mar Pavón (Estimat Bau, El bassal del rei Olaf).

Signatures a la parada d´Òmnium Bages-Moianès. Dilluns, a les 12 h, Pep Molist (Paraulotes de les fines i Les enigmàtiques fotos del senyor Clarissa) i Ignasi Cebrian (L´anella verda de Manresa. 40 retrats d´un patrimoni ambiental). A les 13 h, Miracle Sala (La força de les paraules i La mort és molt bèstia). A les 18 h, Agustí Franch (La capsa de música) i Montserrat Garcia Ribas (Les harmonies fràgils). A les 19 h, Pep Garcia (Postals presents per a una mare absent).

Diada de Sant Jordi a la Font dels Capellans. Dilluns, a les 17 h, a la sala polivalent del barri, jocs, tallers i animació infantil. Organització: Associació de Veïns.

«A tota veu!». Dilluns, a les 19 h, al passeig Pere III, davant del Casino, lectura pública de poesia. Organització: Òmnium Bages-Moianès.

MOIÀ

Diada de Sant Jordi. Dilluns, durant el matí, Llegim al carrer, a càrrec d´alumnes de totes les escoles, amb protagonisme per a la poesia humorística. A les 17.30 h, a la plaça del CAP, actuació de l´escola municipal de dansa Somnis, de l´escola de música de l´Escola Pia i de l´Espai Musical de Moià. A les 20 h, a la biblioteca, tertúlia literària L´illa de Giani Stuparich, a càrrec de Marià Baqués.

MONISTROL DE CALDERS

«Llegim al carrer». Dilluns, de 16 a 17 h, al carrer de la Vinya (davant l´ajuntament), a càrrec de l´escola L´Esqueix.

PRATS DE LLUÇANÈS

Diada de Sant Jordi. Dilluns, a partir de les 10 h, a Cal Bach, representació del conte de La Pitota i lliurament de premis de Sant Jordi. A les 11.30 h, a Cal Bach, concert de la Coral Sant Jordi. Durant el matí, Estenem poesia, al carrer Major, i parades de llibres i roses. A les 15.30 h, a la sala polivalent i a l´escola Lluçanès, teatre en anglès.

PUIGCERDÀ

Diada de Sant Jordi. Dilluns, durant tot el dia, al Passeig 10 d´Abril, exposició de novetats i venda de llibres a metres. A partir de les 10 h, parades de llibres i roses. A partir de les 16 h, jocs reciclats. A les 17.30 h, xocolatada. A les 18.15 h, a la plaça dels Herois, L´amistat i la dansa ens uneix, a càrrec del Grup Jove i el Grup Júnior de Dansart Cerdanya.

SALLENT

Xocolatada i cant coral al casal cívic Sallent Centre. Dilluns, de 10 a 13 h. A càrrec de l´associació Guifré el Pelós.

Xocolatada i lectura de poemes de Sant Jordi. Dilluns, a les 17 h, a la plaça Sant Antoni Maria Claret. Lectura en diversos idiomes. Els beneficis de la xocolatada i venda de roses de llaminadura aniran destinats a la campanya Posem-hi el cor, d´Althaia. Organització: Go Idiomes.

Espectacle «La llegenda». Dilluns, a les 18 h, a la plaça Sant Antoni Maria Claret. A càrrec de l´Esbart Vila de Sallent.

Xocolatada i coca al casal cívic Sallent Fussimanya. Dilluns, de 17.30 a 20.30 h. A càrrec de l´Associació de Veïns Verge de Fussimanya. També mostra de flors.

SANT JOAN DE VILATORRADA

Signatura a la llibreria El Racó de les Paraules. Dilluns, de 10 a 12 i de 16 a 18 h, l´autora Mar Pavón signarà i personalitzarà els seus contes.

SANT QUIRZE SAFAJA

Taller de manualitats. Dilluns, a la tarda, a càrrec de l´Ampa de l´escola. Gratuït i obert a tothom.

SANT VICENÇ DE CASTELLET

9a Marató de contes-Memorial Antònia Albareda. Dilluns, de 9 a 13 h, al parc de Sant Joan, plaça de l´Ajuntament, plaça Farmacèutics Gelabert, plaça Clavé, biblioteca i residència d´avis. Organització: Pla Educatiu d´Entorn de Sant Vicenç de Castellet.

Fira de Sant Jordi. Dilluns, tot el dia, a la plaça de l´Ajuntament, parades de roses i llibres.

«La llegenda de Sant Jordi». Dilluns, a les 18 h, a la plaça de l´Ajuntament. Animació infantil a càrrec de la Roda Produccions. Entrega dels premis del punt de llibre. Organització: Biblioteca S. V. Casajuana.

SANTA MARIA D'OLÓ

Contacontes. Dilluns, a les 15.30 h, a l´escola Sesmón, amb Sherezade Bardají. A la plaça Sant Antoni Maria Claret, parada amb berenar, punts de llibre... a càrrec del Centru.

SOLSONA

«La música de les paraules». Dilluns, a les 18 h, a la plaça Major. Recital poètic i musical a càrrec de l´Àtic Taller Musical.

Concert de cant coral. Dilluns, a les 18.30 h, a la plaça de Ramon Llumà, a càrrec de l´Escola Municipal de Música de Solsona.

SÚRIA

Diada de Sant Jordi. Dilluns, durant tot el dia, parades de llibres i roses. de 15.30 a 20 h, a la plaça de Sant Joan, biblioteca al carrer. A les 17 h, tallers infantils organitzats per les escoles. A les 18 h, contacontes: L´atac del Drac, amb la companyia Ai Carai!. En acabar, lliurament de premis de la 1a gimcana de Sant Jordi.