L'anunci de la Grossa de Sant Jordi: un llibre, una rosa i loteria

El 27 d'abril tindrà lloc el sorteig extraordinari de la Grossa de Sant Jordi 2018, organitzat per Loteria de Catalunya i en el qual l'agraciat amb el primer premi rebrà 100.000 euros per butlleta (5 euros).

El sorteig de la Grossa de Sant Jordi es farà al Palau de Congressos de Girona, que cedirà la Sala Simfònica per acollir una gala conduïda pels periodistes de TV3 Lluís Marquina i Candela Figueras. Com ja hem dit, serà el 27 d'abril. La cadena pública catalana retransmetrà en directe la Grossa.

Els premis de la Grossa de Sant Jordi



La Grossa de Sant Jordi 2018 té cinc grans premis:



1er premi: 20.000€ per euro jugat (100.000€ al bitllet de 5€)

2n premi: 6.500€ per euro jugat (32.500€ al bitllet de 5€)

3rt premi: 3.000€ per euro jugat (15.000€ al bitllet de 5€)

4rt premi: 1.000€ per euro jugat (5.000€ al bitllet de 5€)

5è premi: 500€ per euro jugat (2.500€ al bitllet de 5€)

També es repartiran premis especials per a les centenes (les tres primeres xifres), per a les terminacions i per al número anterior i posterior dels premis.