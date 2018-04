Pa de Sant Jordi: què és i com es fa?

S'ha convertit en una tradició típica de Sant Jordi (tot i que només té quatre dècades de vida): acompanyar els àpats de la diada del llibre i la rosa amb pa de Sant Jordi. Però, saps què conté i com es fa aquest pa?

L'inventor del pa de Sant Jordi va ser el forner barceloní Eudard Crespo a la dècada del 1980 i va tenir gran ressò gràcies a la implicació de Gremi de Flequers de Barcelona. Una creació que anava acompanyada per un altra de pastissera, el pastís de Sant Jordi. En aquest cas, el pastís pretenia assemblar-se a les pàgines d'un llibre.

Els ingredients del pa de Sant Jordi



El pa de Sant Jordi, té forma de pa de pagès i en tallar-se, mostra a l'interior les barres de la Senyera, fetes afegint a la massa formatge, per fer el groc, i sobrassada, per fer el vermell.

Aquest és un pa que també se sol vendre i menjar per la Diada de l'11 de Setembre i per festes majors, com la de Barcelona.