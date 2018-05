La manresana Paula Rubiralta guanya el 6è Concurs de Relats Breus de Regió7

Els criminals i els assassins també tenen mare. Posant-se a la pell d'elles i intentant reflectir el seu patiment, la manresana Paula Rubiralta ha creat un relat, La mare, que ha convençut el jurat, i s'ha alçat amb el primer premi del sisè Concurs de Relats Breus de Regió7. El segon premi ha estat per a l'obra 23 d'abril, d'Alba Llamas (Sant Fruitós ), i el tercer, per a Mater Amantíssima, de Carme Garrido (Sallent).

Rubiralta, nascuda el 1980, és professora a l'Escola Municipal d'Art Arsenal de Vilafranca del Penedès i una de les fundadores de l'escape room El Misteri de la Llum. Explica que sempre li ha agradat escriure, però que mai trobava el moment per fer-ho. Quan va veure la convocatòria del 6è Concurs de Relats de Regió7, on proposàvem crear un text unint els conceptes Sant Jordi i mare, va decidir acceptar el repte. «Em va venir al cap un cas que conec, el d'una dona que té un fill que ha fet coses mal fetes. I em vaig posar al seu lloc. Quant ets mare, o pare, no pots controlar el que fan els teus fills. I d'aquí va sortir el relat: a qui tothom té oblidada és a la mare del drac», diu.

En total, 34 obres s'han presentat al concurs, convocat per aquest diari en col·laboració amb Angle Editorial, Alba Editorial i la llibreria Parcir, i ha estat un jurat format pels escriptors Genís Sinca, Jordi Cussà, Llorenç Capdevila, Jordi Estrada i Pep Molist, i la cap de Cultures de Regió7, Susana Paz, l'encarregat d'escollir les tres obres premiades.

El primer i el segon premi consisteixen en una subscripció digital per tres mesos a Regió7. I, juntament amb el tercer premi, també rebran un val de Parcir, entrades per al MNAC i un petit lot de llibres d'Alba i Angle.



Obres finalistes

A més, hi ha altres set obres finalistes que també rebran un petit paquet de llibres. Són per a Lourdes Lao (Un Sant Jordi amb ales), Glòria Casacuberta (L'àvia); Núria Lorente (Teixint sentiments); Anna Maldonado (Butxaques escurades); Adrià Pérez (Si el que fas no funciona, prova a fer coses noves); Jordi Vilarmau (Una rosa no fa Sant Jordi); Isaura Armengau (El roser).