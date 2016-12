SEAT contractarà 50 professionals altament qualificats a Barcelona

SEAT ha arribat a un acord amb l'Ajuntament de Barcelona per instal·lar, durant el 2017, un laboratori d'innovació que donarà feina a mig termini uns 50 professionals i enginyers altament qualificats. El president de SEAT Luca de Meo ha explicat que serà el sisè centre d'aquest tipus del grup Volkswagen i s'especialitzarà en la tecnologia del cotxe connectat.

El president de l'empresa automobilística també que ha assegurat que la seva companyia comparteix amb l'Ajuntament el mateix compromís per una "mobilitat sostenible, intel·ligent i que avanci cap a l'objectiu de zero emissions i zero accidents". De Meo ha destacat que el motiu pel qual la seva empresa ha decidit instal·lar aquest centre a Barcelona ja que la ciutat "està creant l'entorn perfecte per posicionar-se com un 'hub' en l'ecosistema digital europeu".

Per la seva part, l'alcaldessa Ada Colau, ha remarcat que aquesta és una inversió important per a la ciutat, ja que representa un augment de l'innovació, l'atracció de talent i el reconeixement internacional de la ciutat "en el nou paradigma de la coresponsabilitat socioambiental".