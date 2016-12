La Cambra de Comerç de Manresa situa la promoció industrial i turística com el principal objectiu del 2017

La Cambra de Comerç de Manresa ha presentat el seu pla de treball per l'any 2017, en el que situa la promoció industrial i turística del Bages com a principals eixos, centrant les accions en els àmbits d'infraestructures, urbanisme i formació cap a aquest objectiu. Segons l'entitat, el Bages és una comarca clarament industrial, amb més d'un 35% del Valor Afegit Brut generat per aquest sector, però cal consolidar el seu potencial.

Pel que fa al turisme, la Cambra proposa endreçar l'oferta i la gestió dels actius turístics de la comarca per crear una estratègia a llarg termini, assumit el turisme com un eix de futur per al territori. L'entitat també pretén implicar el comerç en aquesta estratègia turística i agrupar bona part de l'oferta comarcal, incloent-hi els sectors de l'hostaleria i l'oci.

La Cambra de Manresa, a l'espera que la nova llei catalana de Cambres acabi de definir el marc legal per aquestes institucions, actualment intervé en diversos projectes de la comarca en els àmbits de millora de les infraestructures, planificació urbanística, formació tècnica, i col·laboració amb altres entitats i empreses.