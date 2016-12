Els productors de ponsètia preveuen mantenir aquest Nadal el nivell de vendes

Els productors de ponsètia auguren que aquesta temporada de Nadal es mantindrà en la línia dels darrers anys. L'apreciació generalitzada a les parades del Mercat de Flor i Planta Ornamental de Catalunya és que les xifres es mouen en els mateixos nivells de l'any passat i l'anterior, amb una producció molt ajustada a la previsió de vendes, que està al voltant d'un milió de plantes, en bona part cultivades al Maresme. Un dels membres de la junta del Mercat, Toni Andrés, assegura que la bonança meteorològica ha afavorit el cultiu i la qualitat sanitària de les plantes, que enguany serà òptima: "En no haver-hi pluges i humitat s'han esquivat malalties i la planta ha crescut millor".

La fulla vermella de la ponsètia torna a envair les llars catalanes aquest Nadal. La tradició sobreviu a inclemències econòmiques, però ho fa de manera controlada i, des de fa tres anys, quan va caure la producció en picat per ajustar el cultiu a les vendes, les xifres s'han mantingut més o menys estables.

"Està anant força be i van sortint les vendes, tot i que no hi ha tanta demanda com els altres anys", explica un dels majoristes del Mercat de Flor i Planta Ornamental de Catalunya i portaveu de la junta, Toni Andrés. Els clients, explica, compren més tard perquè abans d'invertir en planta es fixen altres prioritats, però quan arriben els dies clau no fallen.

La majoria de ponsèties que es vendran a Catalunya es produeixen als cultius de la comarca del Maresme, tot i que també n'arriba d'altres punts de l'estat espanyol, com Múrcia o Almeria. És una planta que té un preu més baix perquè es produeix de manera massiva, tot i que habitualment no suposa una competència ferotge a la producció local.

En aquest sentit, Andrés avisa que "el producte de fora no arriba en les millors condicions", mentre que la planta produïda al Maresme és d'una molt alta qualitat, a banda que aquest any gaudeix d'una qualitat sanitària òptima gràcies a les condicions climàtiques dels darrers mesos, que han afavorit al cultiu.