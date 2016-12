Víctor Grífols deixa pas al seu fill i al seu germà com a consellers delegats

L´actual conseller delegat de Grífols, Víctor Grífols Roura, deixarà pas com a conseller delegat al seu germà i al seu fill, Raimon Grífols Roura i Víctor Grifols Deu, a partir de l´1 de gener del 2017, segons ha comunicat aquest dilluns la multinacional a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), després de la reunió del consell d´administració de divendres passat. En la reunió, Víctor Grífols pare va oficialitzar la seva dimissió, d´acord amb el pla de successió aprovat en el consell d´administració del passat 10 de desembre del 2015, i ara passarà a ser president no executiu. Víctor Grífols Roura va preveure el relleu coincidint amb els seus 67 anys, la mateixa edat que tenia ell quan va agafar el relleu del seu pare, Víctor Grífols Lucas, també com a conseller delegat.

Un altre dels canvis acordats, previ informe de la Comissió de Nomenaments i Retribucions amb efectes a partir de l´1 de gener del 2017, és el nomenament de Thomas Glanzmann com a vicepresident no executiu del consell d´administració i mantenir Iñigo Sánchez-Asiaín Mardones com a conseller coordinador del consell d´administració des del primer dia de l´any que ve, tot i que aquesta figura legal deixarà de ser obligatòria, amb l´objectiu de "garantir una major independència en el control i gestió de la societat", segons explica la companyia en el comunicat.

Víctor Grífols Deu, nascut el 1976, és llicenciat en ADE per l'Institut Químic de Sarrià i compta amb un postgrau d'Administració i Direcció d'Empreses per la Michael Smurfit Business School de Dublín. Es va incorporar a l'empresa el 2001 com a analista en el Departament de Planificació i Control i el 2008 va ser nomenat Director de Planificació i Control de la societat així com membre dels comitès executius. També ha participat en l'anàlisi i execució de la integració de les operacions després de les adquisicions d'Alpha Therapeutics, Talecris Biotherapeutics i de la Divisió Diagnòstic transfusional de Novartis.

Per la seva banda, Raimon Grífols Roura (1964) és llicenciat en Dret per la UB i soci del bufet Osborne Clarke. Actualment, és conseller dominical de Grífols des del maig del 2015 i fins aleshores va ser secretari del consell de Grífols des del 2001.