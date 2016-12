«Sense reclamació no hi haurà devolució dels diners»

L'advocat Ignacio García dóna resposta a algunes preguntes sobre el dictamen del Tribunal de Justícia de la UE, que ordena la devolució dels imports cobrats de més per les clàusules sòl. "Em temo que caldrà seguir demandant, com fins ara. Els Bancs, de manera voluntària, no tornaran els diners perquè saben que, tot i amb aquesta sentència d'Europa, hi haurà gent que no reclamarà ... i aquests diners se'ls quedaran mes a mes", diu el lletrat.

Sobre els tràmits legals a seguir per reclamar les quantitats, García assenyala que "reclamar al Banc d'Espanya és lent i molt poc efectiu. No et garanteix ni la nul·litat de la clàusula, ni que et tornin els diners. Has de reclamar al Servei d'Atenció al Client del teu banc i després, si s'escau, al Jutjat".

"Les entitats bancàries no 'regalaran' els diners sense reclamar perquè saben que hi ha gent que, tot tenir raó, no reclamaran... així que sense reclamació jo crec que no hi haurà devolució", resumeix l'expert.