El Forn i Inllobsa s'imposen al concurs d'aparadors de Nadal de la Cambra

El Forn i Inllobsa són els guanyadors d´enguany del tradicional concurs d´aparadors de Nadal de la Cambra de Comerç de Manresa. La fleca, situada al carrer del Cos i que participava per primera vegada en el certamen, va vèncer en la categoria de millor aparador segons el criteri del jurat mentre que la firma immobiliària ho va fer en la categoria de votació popular a través d´internet.

Els premis que s´han lliurat aquest dijous a la seu de la Cambra i a part d´aquests dos establiments, també han recongut la Poma d´Eva, que és un dels habituals del concurs i ha ocupat el segon lloc en la categoria del jurat. Electrodomèstics Màrquez s´ha emportat el tercer premi.

En les votacions del públic, el segon premi ha estat per a la botiga de roba infantil Nins, amb 127 vots, i Electrodomèstics Màrquez ha repetit un tercer lloc amb amb un total de 115 vots mentre el guanyador, Inllobsa, n´ha recollit 207 dels 876 que s´han emès. La d´enguany és la cinquena edició en la qual el premi està obert a la participació del públic a través d´internet.

En l´acte de lliurament el vicepresident Llorenç Juanola ha destacat que el d´enguany havia estat un dels concursos d´aparadors més concorreguts dels últims anys, amb 28 comerços participants i ja anima a la participació per a l´any vinent, quan se celebrarà la cinquantena edició del certamen. El mateix Juanola h avançat que per celebrar el mig segle del concurs «farem alguna cosa diferent» encara que ha puntualitzat que ja s´anunciarà en el seu moment.

Per als responsables del Forn, Josep Casado i Maria Àngels Torra, el premi -dotat amb 250 euros- ha estat una autèntica sorpresa que han rebut amb molta emoció i asseguraven que estaven molt sorpresos pel reconeixement que del jurat. Tot i ser un tipus d´establiment, igual que les immobiliàries, que habitualment destaquin pels seus aparadors, Torra ha explicat que ells cada mes fan un aparador d´una temàtica concreta relacionada amb el mes. en curs. I així, tal i com ara s´han inspirat en el Nadal instal·lant-hi un Para Noel i diferents barres de pa en un jardí amb una casa nevades, el juny decoren l´espai inspirant-se en Sant Joan, el setembre amb la tornada a escola o el novembre amb la castanyada, per exemple.

En la categoria del públic, el premi que ha rebut Inllobsa, on a l´aparador estreny llaços amb l´entitat manresana Ampans, estava dotat amb 150 euros mentre que per a les dues categories tan el segon com el tercer guardonats van rebre 50 euros.