La Intercol·legial Tècnica explica la importància de l´arquitecte tècnic

Es tracta d'una figura de rellevància indispensable en el procés d'edificació

La Intercol·legial Tècnica vol posar una mica de llum a la palestra dels diferents agents facultatius que intervenen en el bonic procés de l'edificació, per apropar les professions dels aparelladors, enginyers industrials, enginyers tècnics industrials i arquitectes a la gent que ens esteu llegint, i aclarir així un xic més per què són necessaris i quin paper desenvolupen. És important poder escollir el tècnic més adequat en funció de la intervenció que es pretengui dur a terme.

Avui parlem de l'arquitecte tècnic

Començant pel principi, els antecedents de l'existència d'aquesta figura es troben ja al segle XVI. Després de segles treballant i contribuint en l'evolució de l'edificació, és l´any 1935 quan s'estableix l'obligació legal de la intervenció de l'aparellador a les obres d'arquitectura. Gairebé 30 anys més tard, i gràcies al paper fonamental que hi desenvolupa, el 1964 apareix la titulació universitària d´arquitecte tècnic.

Actualment i arran de la Declaració de Bolonya del 1999 per l´harmonització del sistema universitari per construir l´Espai Europeu d´Educació Superior, hi ha hagut diferents variants en el nom de la titulació universitària: grau en Enginyeria d´Edificació, grau en Ciències i Tecnologies de l´Edificació, i darrerament grau en Arquitectura Tècnica i Edificació. A banda del nom, el que és important és que la història i la situació actual ha demostrat que la figura de l´arquitecte tècnic ha anat prenent una rellevància cada vegada més gran, sòlida i indispensable en el procés d´edificació, que té una titulació pròpia i autònoma equiparable als titulats en arquitectura o enginyeria, o qualsevol altre llicenciat, i que pot fer postgraus, màsters i doctorats dins l´àmbit de les seves competències pròpies.

Quines són les seves funcions?

Dins l´obra nova, el seu àmbit competencial exclusiu és el de director d´execució de l'obra d´edificacions d´ús administratiu, sanitari, religiós, residencial en totes les seves formes, docent i cultural. Dirigeix l´execució de la construcció i controla la posada en obra dels diferents elements constructius i la qualitat dels materials.

També és àmpliament coneguda la seva rellevància en la gestió d'obres des de diverses figures, com la de cap d'obra en empreses constructores, o la de "project manager", de caire més modern.

Dins la gestió del procés immobiliari, l´arquitecte tècnic pot assessorar i gestionar tot el procés edificatori, des de la gestió urbanística, passant per estudis i programacions financeres de la promoció immobiliària, gestió de la qualitat del medi ambient, contractacions del projecte, del constructor, seguiment de l´obra a nivell econòmic, fins arribar a la gestió del manteniment, i es tanca el cicle amb l´enderroc de l´edificació.

En matèria de seguretat i salut, és el principal agent que porta a terme les coordinacions de seguretat i salut en fase d´execució i també, quan és necessari, en fase de projecte.

En les actuacions en edificació existent, i gràcies als seus coneixements pel seu paper dins l´obra nova, és un agent idoni per ser projectista i director d´obra d´obres de rehabilitació, reparació, adaptació i consolidació; per exemple, rehabilitació i restauració de façanes i cobertes, rehabilitacions interiors de diferent índole, reformes interiors, supressió de barreres arquitectòniques, instal·lació d´ascensors, rehabilitacions energètiques, enderrocs, etc. També és un tècnic ideal per elaborar informes d´inspecció tècnica d´edificis (ITE), certificats de solidesa, certificats d´habitatge usat, certificats d´eficiència energètica, peritacions judicials, valoracions immobiliàries, així com els corresponents tràmits davant de les administracions competents.

En el món de les activitats, també pot ser projectista i director facultatiu per a la implantació d´activitats innòcues d´ús administratiu (consulta mèdica, despatx d´advocats, etc.), comercial (petits establiments de venda de roba, alimentació, etc.) i docent (autoescoles, escoles d´idiomes, etc.).

Doncs bé, com heu pogut veure, per la seva formació, coneixements i experiència, un dels adjectius que defineix l´arquitecte tècnic és la versatilitat i un alt nivell de compromís en les seves tasques, que el converteix en un autèntic tècnic de capçalera.

Per a més informació podeu consultar la pàgina web www.apabcn.cat.

Podeu enviar els vostres dubtes o altres qüestions d´interès a l´adreça electrònica intercolegialcatcentral@gmail.com i procurarem donar-vos resposta el més aviat possible