ICL admet que no tindrà a punt la rampa de Cabanasses fins a mitjan any 2018

ICL Súria & Sallent, l'empresa que explota les mines bagenques, ha admès que no tindrà a punt la nova rampa de la mina de Cabanasses fins a mitjan 2018. «La gran complexitat tècnica de les obres ha obligat a allargar els terminis per a la seva posada en marxa sobre els inicialment previstos», ha reconegut l'empresa en un comunicat conjunt amb la Cambra de Comerç emès arran d'una visita de l'ens cameral a les instal·lacions surienques. El retard en la posada en marxa de l'obra més ambiciosa de les primeres fases de l'anomenat pla Phoenix obre interrogants sobre el procés de trasllat de la producció i dels empleats de Sallent a Súria. L'empresa ha declinat fer ara cap més aclariment sobre aquest canvi de calendari.

ICL havia explicat fins ara que, tot i els retards coneguts per la complexitat de l'obra, la intenció era que la rampa estigués a ple rendiment entre final del 2017 i la primavera del 2018. Ara ja alerta que no tindrà a punt la rampa fins a mitjan aquell any.

El proper 30 de juny, ICL ha de deixar d'abocar al runam del Cogulló, segons va dictaminar la Comissió d'Urbanisme a final del 2014, i es preveu que el tancament definitiu de la mina sallentina sigui a final del 2019. Entre aquestes dues dates, s'obre un període de transitorietat. El Pla Director Urbanístic que està enllestint la Generalitat, i que és de presentació imminent, ha de decidir què ha de fer l'empresa dels entre 1,5 i 2 milions de tones de sal que encara rebutjarà però que ja no podrà abocar al Cogulló. A més, ICL preveu que amb el progressiu trasllat de la producció i la plantilla de la mina de Sallent, Súria estigui en disposició d'assumir el volum de producció de l'explotació tancada, per la qual cosa cal que estiguin en marxa tant la nova planta de sal (que està a punt de produir sal ja comercialitzable) com la rampa. Amb aquestes dues infraestructures a ple rendiment, Súria podrà incrementar la seva capacitat productiva, de manera que es compensarà el tancament de Sallent mantenint els aproximadament quatre milions de tones anuals de mineral extret (un de potassa i tres de sal).

El procés de reubicació de la producció d'una mina a l'altra ja es va iniciar la primavera passada, amb el trasllat per carretera d'entre 30.000 i 40.000 tones de mineral en brut mensuals fins a Súria, on són tractades. ICL preveia que amb l'entrada en funcionament de la rampa es pogués incrementar la producció de Súria per garantir els terminis de tancament de Sallent. L'endarreriment anunciat en la construcció de la rampa deixa oberts dubtes sobre aquest calendari i respecte al procés de transitorietat que ha de seguir l'empresa.

Pere Casals, president de la Cambra de Comerç de Manresa, admet que aquests retards en la construcció de la rampa són «preocupants». Casals explica que ICL «avança a poc a poc, perquè treballa amb molta seguretat. Van valorar altres mètodes de perforació, però no eren tan segurs, i els van descartar». «El que fa, ho fa ben fet», afegeix Casals, el qual demana que «s'ajudi» l'empresa a trobar solucions al període de transitorietat. «Hi ha inquietud, a l'empresa», diu Casals, «i com a Cambra demanem que es busquin solucions perquè aquesta és una activitat bona per al territori, ja que farà de motor econòmic i també ho serà de les infraestructures». Casals recorda que «empresa i administració s'han de posar d'acord» sobre les mesures a assumir mentre duri l'impàs. L'avanç del pla director ja enumerava fins a onze possibilitats que es valoraven (tant des del punt de vista tècnic com econòmic, social i ambiental) per gestionar el residu que es continuarà generant a Sallent, un cop ja no es pugui abocar al Cogulló. Ara falta concretar la solució definitiva per a aquest període de transitorietat.

La rampa de Cabanasses, una obra d'enginyeria de gran complexitat que es va iniciar el setembre del 2012, consisteix en un túnel de 4,7 quilòmetres, amb desnivells d'entre el 12 i el 20%, que ha de connectar la superfície amb l'interior de la mina, a 900 metres de profunditat.

Ja el 2014 s'alertava que les obres de la rampa anaven amb cert retard respecte al calendari previst inicialment, ja que durant la perforació s'havien hagut de salvar filtracions d'aigua.