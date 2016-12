Sorpresa entre participants al concurs d'aparadors de la Cambra pel veredicte

El premi del jurat del concurs d'aparadors de Nadal de la Cambra de Comerç ha generat sorpresa i certs dubtes respecte al criteri i els aspectes que valora el jurat per atorgar el premi, entre participants en el certamen. En aquesta ocasió, el primer premi del jurat ha estat per a l'establiment El Forn de carrer del Cós de Manresa. El concurs també inclou un premi de votació popular que es decideix a partir de la mobilització a través de les xarxes socials.

Així, Alba Barris-Esparbé, de la botiga La Poma d'Eva, que va quedar en segon lloc del premi del jurat, explicava que «hem quedat una mica parats quan l'hem vist en les imatges. No hi acabo de trobar tot el mèrit perquè guanyi perquè no el veig gaire atractiu, però cal respectar el que ha dit el jurat». Una opinió similar tenia Montse Montero, de Fet x a tu, que deia que «en la meva opinió no hi estic gaire d'acord. El de la Poma d'Eva, per exemple, era preciós i ha quedat segon, però el qui decideix és el jurat», sentenciava.

Per la seva banda, responsables de dos establiments més que han participat en el premi i que preferien mantenir-se en l'anonimat es mostraven sorpresos, i un d'ells assegurava que «tot i que l'aparador s'adeia amb el comerç, n'hi havia d'altres que es mereixien molt més el premi». Qui defensava l'aparador premiat era Montse Clarena, de Sabatilles Vermelles. «Aquest primer premi està molt bé. Sorprèn perquè és maco i potser es pot pensar que n'hi ha que hi han estat més estona per muntar-lo, però per a mi la gràcia d'aquest i que hagi guanyat és que es tracta d'un aparador senzill però que ha quedat molt bé».

Esther Boniquet, que juntament amb Neus Artigas i Josep Maria Monge formaven el jurat d'aquesta edició del concurs, explicava que havien valorat que el guanyador és un aparador «molt nadalenc, artesà, i molt adient al seu tipus de comerç», aspectes que el van fer mereixedor del guardó.

Aquest any, els dos primers premis han estat per a dos tipus d'establiments en el quals, en general, l'aparador no és un dels elements més destacats. I és que a part del forn de pa, que va rebre el premi del jurat, en la categoria de votació popular el premi va ser per a la immobiliària Inllobsa.

Els diferents comerciants consultats coincideixen que el resultat queda molt condicionat per la capacitat de mobilització del vot a través del telèfon mòbil i les xarxes socials que té cada establiment i no sempre es valora quin és el millor. Un exemple va ser l'any 2012, quan va vèncer l'aparador de la Guillermina, cafeteria ara ja tancada, en el qual la decoració de l'aparador era un diminut espai nadalenc amb playmobils.