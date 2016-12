Els aturats a l'estat cobren el 61% de la mitjana de la Unió Europea

Un aturat espanyol cobra com a prestació d'atur el 61% dels ingressos que tenia abans d'estar a l'atur, per sota de la mitjana de 16 països europeus (69%), segons un estudi del ministeri de Finances francès.

El document, divulgat avui i basat en dades del 2014, calcula quant ingressa un aturat com a prestació per desocupació en 16 països d'Europa, tenint en compte tant el seu últim salari com les ajudes socials (a l'allotjament, per exemple) i els impostos. El país europeu que du a terme càlculs més favorables per a l'aturat és Luxemburg, ja que, en valors mitjans, un treballador en atur rep el 87% dels ingressos que tenia com a empleat.

El segueixen Dinamarca (84%) i Suïssa (77%), mentre que Suècia i el Regne Unit tanquen la taula amb el 54% i el 56%, respectivament.

No obstant això, l'estudi recorda que països com el mateix Regne Unit o Alemanya (67%) tenen altres polítiques d'ajudes a l'aturat, com programes per als allotjaments familiars o exoneració d'impostos, respectivament.

L'estudi, titulat La prestació de l'atur a França comparat amb altres països europeus, analitza també si hi ha el risc que als països més generosos amb els aturats es desincentivi la recerca de feina.

França, on la taxa d'atur ronda el 10%, que gasta l'1,5% del PIB a l'atur, és el país europeu analitzat amb més facilitat d'accés a la prestació: quatre mesos treballats en un període de 28 mesos.

Els països més estrictes en els controls de les prestacions són el Regne Unit i Portugal, i els que sancionen més durament en cas d'incompliment són Portugal i Luxemburg.

Bèlgica disposa de la durada d'assegurança d'atur més llarga (temps il·limitat), mentre que al Regne Unit és la més breu, amb tan sols mig any.