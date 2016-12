Tennessee celebra 40 anys de resistència al carrer Magraner

La botiga de moda Tennessee acaba de celebrar el seu 40è aniversari. I ho fa al carrer Magraner, que, tot i ser un dels carrers en ple centre històric de Manresa, es troba en un punt que queda apartat de la zona de bullici comercial. El gran mèrit de Tennessee ha estat mantenir-se obert en un carrer en el qual no hi ha cap més proposta mercantil. És cert que, al llarg dels anys, hi ha hagut diferents negocis en aquest estret carrer de Manresa, però ara mateix ells són els únics supervivents.

El negoci va ser creat per Josep Ferrer, encara que, actualment, al capdavant de l'establiment hi ha Lluïsa Prunés, juntament amb Maravillas Bover, que és dependenta de la botiga des de la seva obertura.

La clau per mantenir-se vius en aquest entorn complicat, expliquen, ha estat la fidelitat de la seva clientela, a la qual es mostren molt agraïts. En aquest sentit asseguren que «vam obrir la botiga quan érem molt joves», i que «els nostres clients s'han fet grans amb nosaltres».

En els seus orígens, l'establiment estava especialitzat, sobretot, en roba texana, una opció que van escollir perquè fa 40 anys, a Manresa, «no hi havia cap botiga amb aquest tipus de producte», diu Prunés. Això no obstant, amb el pas del temps, Tennessee ha anat evolucionant cap al prêt-à-porter, i ara tenen també altres tipus de roba per respondre, precisament, a la demanda que tenen per part del seus clients, explica Prunés.

Un altre dels elements que els ha permès estar al peu del canó durant 40 anys al carrer Magraner ha estat que no s'han limitat a un públic local o del seu entorn. En el moment de l'obertura, recorda la mateixa Lluïsa Prunés, «molta gent ens deia que duraríem quatre dies i ara encara hi som». Tot i així, remarca que en els primers anys, a l'hora de muntar el negoci, van treballar molt per donar-se a conèixer i evitar limitar-se a un públic molt local.

Entre els actes que organitzaven hi havia desfilades de moda a les discoteques de la zona més concorregudes del moment, com eren Menfis o Brucs Banana's. Aquest fet els va reportar una promoció important entre el tipus de públic que buscaven per a l'establiment, i van aconseguir clients de tota la comarca i també de fora, que amb el temps han mantingut. Precisament, explica que molts dels fills d'aquests clients també s'han convertit en públic de la botiga, i que alguns, encara que matisa que pocs, fins i tot ja hi compren roba per als néts.

Una altra de les claus de l'èxit és que, des del primer moment, explica Prunés, Tennessee s'ha caracteritzat per tenir uns productes diferenciats de la competència i també per la seva relació qualitat-preu. En aquest sentit, assegura, «tenim productes cars, però també d'econòmics». Tot i l'aposta per productes que surtin bé de preu, opta sempre per una «roba de qualitat i elaborada amb garanties». Així, explica que, «quan tothom comprava a les botigues de xinesos, nosaltres seguíem fent-ho aquí, amb fàbriques catalanes, de la restat de l'estat, i també tenim roba feta a França o Dinamarca. I això es valora molt».

D'altra banda, afegeix que, els primers anys, els dissabtes havien arribat a ser set i vuit persones despatxant, i que «no donàvem a l'abast de la gent que venia a comprar. Molts clients, quan els agradava una peça, per no haver-se d'esperar, se l'emportaven sense ni tan sols emprovar-se-la!», exclama. Amb el pas dels anys, però, el ritme es va relaxar, tant per la crisi econòmica com també per l'arribada de més competència, especialment de grans cadenes comercials a la ciutat.

Després d'haver patit aquesta tendència a la baixa, però, expliquen que van notar un repunt important de clientela, especialment de la procedent de la resta de la comarca i també de zones més allunyades del centre, quan es va obrir l'aparcament dels Quatre Cantons. Aquest fet, a més, va anar unit a l'obertura de la llibreria Abacus, que també ha portat més trànsit de vianants al carrer Magraner, que uneix el carrer Urgell amb el carrer Barreres.