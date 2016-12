Catalunya arriba a l'octubre amb un dèficit del 0,31%, lluny del 0,7% fixat per al 2016

Catalunya ha tancat el període de gener a octubre amb un dèficit del 0,31%, lluny del 0,7% fixat per al conjunt de les autonomies per al 2016. Segons les dades publicades ahir pel ministeri d'Hisenda, el saldo negatiu de Catalunya el 31 de setembre del 2016 era de 658 milions d'euros, una xifra molt per sota dels 4.152 milions amb què va tancar el mateix període de l'any passat, que representava el 2,3% del PIB. Malgrat aquesta millora, el Govern preveu tancar aquest any amb un dèficit de l'1,02%, i superar així l'objectiu autonòmic. Hisenda atribueix les bones dades a la liquidació de més de 7.768 milions del sistema de finançament del 2014 a favor de les autonomies, 1.550 dels quals a Catalunya.

El dèficit conjunt de les administracions públiques, tret de les corporacions locals, va arribar als 29.192 milions d'euros fins al mes d'octubre, el 2,68% del Producte Interior Brut. Segons les dades publicades ahir, aquesta representa el 15,4% menys respecte al mateix període del 2015 i encara queda lluny de l'objectiu del 4,6% fixat per al 2016. Per àrees, l'administració central va tancar el tercer trimestre de l'any amb un dèficit de l'1,77%; les autonomies, del 0,33% i les administracions de la Seguretat Social, del 0,58%.

El dèficit de l'Estat s'ha enfilat el mes de novembre fins als 26.413 milions d'euros, el 3,7% més que ara fa un any. El ministeri d'Hisenda atribueix aquesta evolució a la caiguda dels ingressos procedents dels impostos del mes de novembre per l'augment de la devolució de l'impost sobre societats. La recaptació de l'IRPF s'ha mantingut pràcticament en els mateixos termes que en el mateix període del 2015, en uns 67.800 milions d'euros. Els ingressos per l'Impost de Societats han arribat fins als 15.530 milions, dos punts menys respecte a la recaptació de l'octubre com a conseqüència de l'augment de les devolucions.

Sobre les despeses, fins a final de novembre del 2016 els llocs de treball no financers de l'Estat han estat 185.534.000, xifra inferior en l'1,7% a la del 2015, descens que es produeix en gairebé totes les rúbriques de despesa. Baixen les transferències corrents entre administracions públiques l'1,3% (1.345 milions), i és la partida de despesa de l'Estat la de més volum (prop del 60% de la despesa total). El descens es deu a la caiguda de les transferències destinades al Servei Públic d'Ocupació Estatal en el 61,3% (5.644.000), ja que augmenten les transferències a les comunitats el 5,5%.