Foment licita la renovació de l´asfalt de l´A-2 entre l´Anoia i el Baix Llobregat

El ministeri de Foment ha donat indicacions al consell d'administració de la Societat Estatal d'Infraestructures del Transport Terrestre (Seitt) per obrir la licitació de les obres corresponents a la renovació de l'asfalt de l'autovia A-2 entre els punts quilomètrics 530,7 entre Cervera i Calaf, al límit de la demarcació geogràfica entre Barcelona i Lleida, i fins el punt quilomètric 580, a Esparreguera, un tram d'uns 49 quilòmetres que bàsicament travessa les comarques de l'Anoia i el Baix Llobregat, segons ha anunciat Enric Millo, delegat del govern espanyol a Catalunya. El cost del projecte que es licita és de 23,98 milions d'euros i el calendari d'obres previst s'allargarà durant 18 mesos des de l'inici de les obres.

Les obres serviran per millorar la qualitat de l'asfalt de l'autovia, molt deteriorat per la forta intensitat de trànsit que circula i pel pes dels camions que circulen. L'actuació servirà per fer en general una rehabilitació superficial de l'asfalt, tot i que en alguns casos puntuals també s'actuarà per fer una rehabilitació estructural en alguns trams concrets.

El plec de condicions de la licitació concreta que les principals actuacions que es realitzaran en aquest tram suposaran un creixement de 3 centímetres de la barreja bituminosa de les dues calçades i el fresat i la reposició de 15, 25 o 35 centímetres, depenen del tram, de l'asfalt dels carrils lents.

Millo ha subratllat el compromís del govern espanyol amb les inversions i les infraestructures de l'Estat a Catalunya. Amb aquesta actuació, el govern espanyol ''respon amb un volum important d'inversió a una reivindicació llargament demandada pel territori'', ha dit el delegat del govern a Catalunya.

El delegat ha afegit que amb aquesta actuació es constata la necessitat de ''remar tots junts en la mateixa direcció per prestar el millor servei possible als ciutadans''.