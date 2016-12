La Generalitat fixa vuit festius d´obertura comercial autoritzada

La Generalitat ha aprovat el calendari comercial per al 2017, i els dies 8 de gener, 2 de juliol, 1 de novembre i 6, 8, 10, 17 i 24 de desembre seran festius d'obertura autoritzada a Catalunya. D'acord amb la llei catalana d'horaris comercials, s'afegeixen dos dies més al calendari comercial que els municipis han de fixar en funció del màxim aprofitament comercial i d'acord amb els comerciants. Més d'un centenar d'ajuntaments han afegit o modificat el calendari d'obertura comercial autoritzat per al 2017, entre els quals Barcelona, que ha establert que els comerços podran obrir el 8 de gener, 23 d'abril, 2 de juliol, 1 de novembre, 3, 6, 8, 10, 17 i 24 de desembre del 2017. Els festius addicionals d'obertura autoritzada que poden fixar els ajuntaments, en el cas dels consistoris que no hagin designat cap data específica, s'entendran com a dates escollides i aplicables al seu àmbit territorial el 12 d'octubre i el 3 de desembre.