Millora l'economia catalana: Les claus del 2016

L'atur a Catalunya ha baixat aquest 2016 per sota del 15%. Concretament, segons l'última dada de l'Enquesta de Població Activa (EPA), el nombre de catalans sense feina es va situar el tercer trimestre en 552.500 persones, un 14,63%, la més baixa des del quart trimestre del 2008. El canvi de tendència econòmica també s'ha notat en l'increment de preus, que han deixat enrere les taxes negatives i han crescut durant el 2016. El 2016 també ha estat un any de rècord en les exportacions i el turisme. Paral·lelament, l'entrada en funcionament de l'L9 Sud, que connecta amb l'Aeroport del Prat, el caos de Vueling al juliol i la cronificació dels retards i incidències a Rodalies i Regionals han marcat l'any econòmic.

L'atur baixa del 15% a Catalunya i del 20% al conjunt d'Espanya

L'atur a Catalunya ha baixat aquest 2016 per sota del 15%. Concretament, segons l'última dada de l'Enquesta de Població Activa (EPA), el nombre catalans sense feina es va situar el tercer trimestre en 552.500 persones. A l'espera de les dades de tancament de l'any, la taxa d'atur ha quedat situada en el 14,63%, la més baixa des del quart trimestre del 2008. A nivell estatal, l'atur s'ha situat aquest any per sota del 20%.

Any de rècords

El 2016 ha estat un any de rècords. D'una banda, el nombre de turistes ha tornat a superar els de l'any anterior. Només en els primers nou mesos de l'any, el nombre de turistes que han passat per Catalunya se situa en 14,46 milions de persones, el 4,4% més que en el mateix període de l'any anterior. Catalunya és la principal comunitat autònoma en nombre de visitants estrangers amb el 23,9% del total dels turistes que arriben a l'estat espanyol. La seva despesa també va créixer i va arribar als 11.909 milions d´euros en el mateix període, el que representa un creixement del 2,3% en relació al mateix període de l´any anterior. Les exportacions també han assolit xifres històriques. Les empreses instal·lades a Catalunya van registrar unes vendes a l'exterior de 48.583,1 milions d'euros, el 2,1% més que en els nous primers mesos de l'any passat i una nova xifra de rècord de Catalunya en exportacions, segons les dades publicades pel Ministeri d'Economia i Competitivitat.

Problemes crònics de Rodalies i Regionals

L'any 2016 ha estat marcat per una cronificació dels retards i incidències en les línies de Rodalies i Regionals a Catalunya. El cas més paradigmàtic ha estat el de l'R16 de Tortosa a Barcelona. Els reiterats retards van generar indignació entre els usuaris, que al juny van tallar la via del tren a l'estació de l'Aldea. El degoteig va continuar durant l'estiu i el 5 d'agost van entrar en servei uns nous horaris que incrementaven el temps de trajecte vuit minuts de mitjana per ajustar els retards al temps real. Els reajustaments no van acabar però, amb les incidències que durant el mes d'agost es van repetir, malgrat incrementar la puntualitat. El Govern va negociar amb Adif i Renfe l'aturada dels Euromed a l'estació de l'Aldea a partir del novembre. A l'octubre, el Govern i les administracions locals van escenificar un front comú per denunciar l´actual situació de Rodalies i Regionals i reclamar a l´Estat el traspàs complet. El ministre de Foment va anunciar la intenció d'acordar amb la Generalitat un nou pla de Rodalies, però el Govern li va respondre que "no calen nous plans" sinó executar les inversions compromeses.

Entra en funcionament l'L9 Sud i arriba a l'Aeroport del Prat

La línia 9 Sud del Metro de Barcelona va obrir finalment les portes el 12 de febrer, amb l´entrada en funcionament de 15 noves estacions i 20 quilòmetres de xarxa ferroviària entre les parades de Zona Universitària i Aeroport T1. La nova infraestructura passava a unir els municipis de Barcelona, l´Hospitalet de Llobregat i el Prat de Llobregat amb les dues terminals aeroportuàries de la capital catalana. De la seva banda, la línia de FGC a Sabadell va inaugurar al setembre dues noves estacions (Plaça Major i Can Feu-Gràcia) abans de la posada en marxa del perllongament, que està previst la primavera del 2017 amb tres estacions noves més.

Renovació a les cúpules sindicals d'UGT i CCOO

El secretari general d'UGT a Catalunya, Josep Maria Àlvarez, ha esdevingut aquest 2016 el nou secretari general del sindicat a l'Estat en substitució de Cándido Méndez, que va abandonar el càrrec després de 22 anys. Àlvarez va aconseguir el vot del 51,01% dels delegats, que havien d'elegir entre la seva candidatura i la de l'oficialista Miguel Ángel Cilleros, que comptava amb el suport de la direcció sortint. Camil Ros ha estat el relleu d'Álvarez a la UGT de Catalunya i a l'abril es va convertir en el nou secretari general i Matías Carnero en el president del sindicat. Els canvis també arribaran a CCOO, ja que l'actual secretari general del sindicat en el sector de l´Indústria, Javier Pacheco, és ara per ara l´únic candidat a substituir l´actual secretari general de CCOO de Catalunya, Joan Carles Gallego, que no pot repetir com líder de l´organització sindical després de dos mandats.

Noves rutes transoceàniques des de l'Aeroport del Prat

L'aeroport del Prat ha tancat el mes de novembre amb 3.043.645 passatgers, una xifra que representa un increment del 9,1% respecte el mateix mes de l'any passat. Pel que a l'acumulat dels primers 11 mesos de l'any, per l'aeròdrom català hi han passat 41,1 milions de passatgers, un 10,9% mes que el mateix període de 2015. De fet, es tracta de l´aeroport europeu que més creix dins el grup dels que superen els 40 milions de passatgers. A costat de les bones xifres, la infraestructura sumarà nous vols directes transoceànics. Així, l'aerolínia de baix cost Norwegian ha anunciat vols directes des de Barcelona a Los Angeles, San Francisco, Nova York i Miami a partir del juny de 2017, mentre que American Airlines sumarà un nou vol directe a Chicago.

Presentació del projecte renovat del CRT de Vila-seca i Salou

El Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou, abans conegut com a ´BCN World´, iniciarà les obres l´estiu del 2017. El projecte, remodelat, redueix l´espai destinat al joc i contempla un màxim de dos casinos que ocuparan un 4% del sostre del projecte, uns 30.000 metres quadrats, la meitat de l´espai que ocupava al Pla Director Urbanístic anterior. La iniciativa preveu una inversió privada d´uns 2.500 MEUR i s´estima que es crearan fins a 10.000 llocs de treball quan estigui en ple funcionament. Durant el juliol, els inversors prequalificats -Hard Rock, Melco i el Grup Peralada- van obtenir formalment el dret d´accés als terrenys on es podran desenvolupar els complexos del CTI i i van dipositar una fiança de 2,5 MEUR.

Deute públic espanyol supera el 100% del PIB per primer cop en més d'un segle

El deute públic de l´Estat ha superat en tres trimestres consecutius el 100% del producte interior brut. En l'última dada feta pública pel Banc d'Espanya, el deute de les administracions públiques va assolir a finals de setembre un saldo d'1,108 bilions d'euros, una xifra que correspon al 100,3%. La taxa de creixement del deute va ser del 3,8% en termes interanuals.

La inflació passa de taxes negatives a créixer durant el 2016

El canvi de tendència econòmica també s'ha notat en l'increment de preus, que han deixat enrere les taxes negatives i han crescut durant el 2016. Així, en les últimes dades fetes públiques per l'Institut d'Estadística espanyol, al novembre els preus van augmentar en tres dècimes a Catalunya. Amb aquest comportament mensual dels preus, la inflació es va situar en l'1%, la taxa més alta registrada a Catalunya des de l'agost del 2013 (1,7%).

Caos de Vueling a l'aeroport del Prat

La falta d´avions de reserva, de personal d´informació, de tripulacions i de treballadors de handling de Vueling van submergir l´aeroport de Barcelona el juliol passat en el caos. Les cancel·lacions, els retards en els vols i les llargues cues al mostrador van marcar l'inici de la temporada d'estiu a la companyia aèria, la principal de l'aeroport del Prat. Per garantir l'operativa durant els mesos d'estiu, Vueling va suprimir tres rutes. Foment va obrir un expedient a la companyia i el Govern va anunciar que estudiaria sancions.

La justícia europea obliga els bancs a retornar totes les clàusules sòl

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha obligat els bancs espanyols a retornar íntegrament tots els diners de les clàusules sòl cobrats de més, des de l´inici del préstec, i no només a partir del 9 de maig del 2013. La sentència contradiu la recomanació de l´advocat general del Tribunal i la justícia espanyola de limitar en el temps la devolució dels diners als consumidors per protegir l´estabilitat del sistema financer. El revés judicial pot costar als bancs de l´Estat entre 5.000 i 7.000 milions d´euros. Aquestes clàusules irregulars, en la lletra petita dels contractes, obligaven els hipotecats a seguir pagant uns interessos mínims, tot i que els tipus haguessin caigut fins al 0% o en negatiu.

Culmina la integració de CX al BBVA

BBVA i CatalunyaCaixa han culminat aquest 2016 la part final del procés d'integració de les dues plataformes bancàries. Els clients del banc català ja poden operar indistintament a BBVA i CX. Després de la fusió, la xarxa d'oficines del grup BBVA se situa en 967 punts de venda, que aporten el 30% del negoci gestionat a l'estat espanyol de l'entitat basca. Els usuaris de CX han guanyat després de la integració un 18% més d'oficines i els del BBVA, un 38% més. En relació amb el nombre de caixers automàtics, els clients de CX han sumat un 61% més de caixers i els del BBVA un 40% més. L'entitat preveu tancar el proper febrer 132 oficines de la xarxa estatal.

Més control sobre els pisos turístics a Barcelona i increment dels preus del lloguer

L'Ajuntament de Barcelona ha incoat diversos expedients sancionadors a Airbnb i Homeaway. La primera va ser de 30.000 euros i la darrera ha assolit els 600.000, ja que les plataformes van continuar anunciant pisos turístics sense llicència. Paral·lelament, l'Ajuntament de Barcelona va ordenar el cessament de 709 pisos turístics il·legals des del juliol i fins el 31 d'octubre. També s'han obert 2.943 expedients arran de la tasca inspectora municipal i s'han iniciat 1.327 procediments sancionadors. El govern municipal de Barcelona buscava, així, lluitar contra l'increment de preus de lloguer a la ciutat comtal que, des de mitjans de l'any passat, s'han incrementat a ritme de dos dígits a Barcelona i un 8% en només un any. Això ha provocat, per exemple, que el barri de Salamanca, on tradicionalment hi havia el preu de lloguer més alt de l'Estat, hagi estat superat per Ciutat Vella.

Recuperació del sector de la construcció i increment de la compravenda d'habitatges

El mercat hipotecari també ha registrat un increment substancial aquest any, assolint un augment d'un 9,8% de la hipoteca mitjana a tot l´Estat, que s´ha situat en els 91.808 euros. Les dades indiquen que a Catalunya, en l'acumulat de l'últim any, entre juliol del 2015 i juny del 2016, les vendes de pisos s'han incrementat un 18,3% en relació amb les xifres que es van registrar entre el juliol del 2014 i el juny del 2015. El nombre d'operacions de compravenda d'habitatges a Catalunya el segon trimestre d'aquest ha incrementat un 27,9% en relació amb el mateix període de l'any passat i Catalunya és el territori de l'Estat on més ha crescut.. La ciutat de Barcelona és, després de Madrid, la localitat amb més operacions de compravenda de pisos. En aquestes compres fetes a Barcelona destaquen les que han fet estrangers residents que van suposar el 39,5% de les transaccions.