Nostrum projecta doblar la seva plantilla de Sant Vicenç

Home Meal Replacement, l'empresa propietària de la cadena de menjar per emportar Nostrum, projecta doblar el nombre d'empleats de les seves instal·lacions de Sant Vicenç de Castellet per donar servei a un format anomenat free standing restaurants, que consisteix en establiments tipus xalet per donar servei a l'extraradi de les ciutats i aparcaments de grans superfícies comercials.

La intenció de l'empresa que presideix Quirze Salomó és iniciar aquest nou projecte a Catalunya i posteriorment exportar-lo a Europa, fins a aconseguir una xifra de cinquanta locals. Segons confirmen a aquest diari fonts properes a la companyia, Home Meal té posada la mirada en el mercat europeu, com posen de manifest les seves obertures recents al mercat francès. Aquesta nova línia de negoci aniria igualment en la mateixa direcció.

En una entrevista a Europa Press, Salomó va avançar que pretén dur el nou format a països com França, Portugal, Anglaterra, Itàlia, Alemanya, Holanda, Bèlgica, Suïssa i Polònia.

La intenció de Home Meal, segons va explicar Salomó en l'entrevista, és inaugurar el nou format a Barcelona la propera Setmana Santa i anar incrementant la seva presència en diversos mercats del continent en un termini de quatre anys a partir del règim de franquícia.

Aquests xalets modulars tindran una superfície d'entre 75 i 600 metres quadrats, requeriran una inversió d'entre 200.000 euros i un milió d'euros, i comercialitzaran plats típics dels països on s'ubiquen. A les instal·lacions de Sant Vicenç s'elaborarà fins al 80% dels productes que s'oferiran en aquests nous establiments. Nostrum disposa de 135 punts de venda, cent-divuit dels quals són a Catalunya.

Per posar en marxa el seu pla d'expansió, Home Meal va ampliar el 2015 les seves instal·lacions de Sant Vicenç de Castellet, amb la ubicació de servei com una cuina experimental per a la recerca i el desenvolupament de nous productes, més espai per a la secció de gelateria, nova maquinària que permet l'automatització de les fases d'envasat i picking i les seccions de pasta i fregits, que van passar així a estar capacitades de multiplicar per deu la seva producció.

El setembre d'aquell any, Salomó ja va avançar la intenció de Nostrum d'arribar a triplicar el seu nombre d'establiments (que llavors era de 130) i d'expandir la marca pel mercat europeu gràcies a acords amb socis locals. Recentment, Nostrum també ha anunciat la signatura d'una nova màster franquícia per obrir fins a 50 locals al sud de França, després de l'obertura de la primera botiga al centre de París, que va tenir lloc el mes d'octubre passat.