La pujada del preu de la gasolina tanca la inflació del 2016 en l'1,5%

L'increment de les gasolines ha enfilat la inflació d'aquest mes de desembre, la que tanca l'exercici del 2016, fins l'1,5%, vuit dècimes per sobre de la registrada al novembre i la xifra més alta vista des del juliol del 2013, ara fa més de tres anys, segons les dades facilitades per l'indicador avançat de l'Institut d'Estadística espanyol. Aquest increment s'explica principalment per la pujada aquest desembre dels preus dels carburants per contra de la baixada que van registrar al desembre de l'any passat. Els preus en relació amb el mes de novembre s'han incrementat el 0,6%, l'augment més alt en un mes de desembre des del 1988.

El comportament de la taxa mensual de la inflació d'aquest mes de desembre és igual que l'increment del 0,6% que es va registrar el desembre del 2010 en relació amb el mes de novembre. Ara, amb el mateix increment aquest desembre del 2016, es torna a registrar la taxa intermensual més alta fins ara vista en un mes de desembre des del 1988.

Les dades avançades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) s'hauran de confirmar per aquest mateix centre d'estadística el 13 de gener pròxim quan es publiquin les dades definitives i les referides a la inflació per comunitats autònomes.