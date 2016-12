El rebut de la llum puja un 4,2% al desembre

El rebut mitjà d'electricitat ha experimentat una alça del 4,2% al desembre, de manera que encadena el seu vuitè mes consecutiu de pujades, segons dades recollides per Europa Press a partir del simulador de factura de la llum de la Comissió dels Mercats i la Competència (CNMC).

No obstant això, aquesta circumstància no impedeix que 2016 es tanqui amb una baixada del 10,8% respecte a 2015 per al cas d'un consumidor mitjà. L'any s'ha caracteritzat per fortes baixades en els primers mesos i per l'encadenament de pujades a partir de maig.

De fet, l'encariment de la factura registrat al desembre, fruit de la pujada de preus en el mercat majorista d'electricitat, es produeix després de les registrades al novembre (2,3%), octubre (7,3%), setembre (1 , 5%), agost (0,9%), juny (1,5%) i juliol (8,3%).

Al maig, després encarir-se un 0,7%, el rebut va interrompre la tendència a la baixa que li havia conduït a acumular un abaratiment del 19% fins a l'abril, després d'haver caigut en els mesos de gener (10,6%), febrer (6,5%), març (0,4%) i abril (3,1%), segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

La CNMC ha anunciat que estudiarà les raons per les que aquest mes s'havia disparat en més d'un 30% el preu de l'electricitat a l'engròs, des de 40 euros per megawatt hora (MWh) a 60 euros. El ministre d'Energia, Álvaro Nadal, ha considerat encertada aquesta actitud.

Al desembre, el consumidor mitjà ha pagat un total de 71,58 euros pel rebut de la llum, enfront dels 68,68 euros de novembre. En la comparativa es prenen els primers 30 dies de desembre per realitzar un càlcul homogeni.

L'import de 71,58 euros de la factura de desembre es desglossa a raó de 14,66 euros pel terme fix, 41,62 euros pel consum, 2,88 euros pels impostos elèctrics i 12,42 euros per l'IVA .

Aquesta evolució de preus correspon a un consumidor mitjà similar a l'utilitzat pel Ministeri d'Indústria en els seus càlculs, amb una potència de 4,4 quilowatts (kW) i una demanda anual de 3.900 quilowatts hora (kWh), pròpia d'una família amb dos fills.

751 euros de rebut anual

En el conjunt del 2016, el consumidor mitjà ha pagat un total de 751 euros pel rebut de la llum, enfront dels 842 euros desemborsats en l'any anterior.

Aquest descens en l'acumulat anual es deu principalment als baixos preus de l'electricitat que es va registrar en el mercat majorista, conegut com a 'pool', a la primera part de l'any, especialment en els dos primers mesos, a causa de la major participació de l'eòlica i la hidràulica, gràcies als temporals de pluja i vent.