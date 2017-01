Els locals d'oci nocturn han facturat un 5% més aquesta Nit de Cap d'Any, segons dades provisionals de la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (FECASARM). Entre els motius, el fet que la celebració hagi caigut en ple cap de setmana i la progressiva davallada de 'macrofestes' que s'organitzaven a pavellons esportius o instal·lacions similars, oferta que en només quatre anys ha caigut en un 60%. La crisi econòmica també es nota una mica menys, però la FECASARM insisteix en els dos motius esmentats com a causes principals d'aquest augment d'afluència de gent –i d'ingressos-, als locals d'oci nocturn. És el segon any consecutiu en què es registra aquesta pujada amb una ocupació mitjana del 90% i amb ple absolut en alguns locals de la ciutat de Barcelona i també a Girona, Tarragona o Lleida.

Les dades recollides amb caràcter provisional per la FECASARM a través dels seus associats arreu de Catalunya indiquen que la Nit de Cap d'Any 2017 ha estat, en termes globals, lleugerament millor que la de l'any passat. D'una banda, per la coincidència de la celebració en dissabte, fet que ha propiciat que la gent hagi concentrat més la seva sortida setmanal aprofitant Cap d'Any. Tot i així, la federació indica que aquest fet perjudicarà la facturació global del sector en el conjunt de les festes de Nadal.

L'altre factor és la caiguda de festes multitudinàries que se celebren a instal·lacions esportives i similars, atès que cada vegada són més els ajuntaments que decideixen no organitzar, llogar ni autoritzar festes en aquests espais. Un dels motius va ser el trasbals causat per la tragèdia del 'Madrid Arena', on cinc noies d'entre 18 i 21 anys van morir esclafades per una allau humana durant la festa de Halloween del 2012. La investigació va determinar diverses negligències de seguretat, com que hi havia excés d'aforament.

Malgrat aquests factors positius, la FECASARM apunta també inconvenients, com la latent crisi econòmica i que els empresaris, per quart any consecutiu, ha d'assumir un increment de l'IVA. L'entitat denuncia que discoteques i similars fan front des del 2012 d'un increment del tipus impositiu de 13 punts, havent passat del 8 al 21%. Això fa que l'increment de la facturació obtinguda els darrers dos anys encara no és suficient per eixugar aquest increment impositiu que està afectant el sector l'oci nocturn que denuncia, a més, que no pot apujar preus per por a què caigui la demanda. D'altra banda, l'entitat apunta que l'increment impositiu "ho és per tot l'any" i, tot i que la Nit de Cap d'Any és la més important de totes, no és suficient per compensar la davallada d'ingressos que arrosseguen els 365 dies restants.