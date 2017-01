Dues empreses del Bages i una del Solsonès integren el nou Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central

Cinc cooperatives s'han agrupat en l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central, un nou espai de trobada i coordinació que neix amb la voluntat d'impulsar l'economia social i cooperativa en aquest territori, segons explicaven ahir els seus promotors en un comunicat.

Aquest és un dels quinze ateneus cooperatius que es van crear a final del desembre passat al conjunt del país en el marc del programa Aracoop a partir d'una iniciativa del departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat.

Les cinc cooperatives que formen part de l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central són Gedi i Frescoop, del Bages; Sambucus i Dies d'agost, d'Osona, i L'Arada, del Solsonès. També hi figuren com a entitats col·laboradores Coop 57 i Set-C, a més de diferents administracions locals.

Els Ateneus Cooperatius neixen com «un espai de trobada, coordinació, aprenentatge, co-operació i transformació social, i com a projectes estratègics per impulsar l'economia social i co-operativa a cada territori», recorden els seus impulsors, que insisteixen que «la implicació i col·laboració de les administracions i el sector cooperatiu del territori serà clau en el funcionament dels ateneus per oferir els recursos i serveis necessaris per fer aflorar les potencialitats de l'economia social i cooperativa i crear ocupació estable i de qualitat».

La Generalitat defineix com a ateneu cooperatiu un centre co-operatiu de proximitat que desenvolupa projectes i activitats de foment i promoció de l'economia social, amb la voluntat d'esdevenir un espai referent al territori per a la creació de cooperatives i altres iniciatives d'economia social. Així, els objectius passen per crear espais per a l'enfortiment de l'economia social i de cooperació, afavorir la creació d'empreses de l'economia social i cooperativa, i generar llocs de treball en el marc d'aquestes empreses.

L'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central neix amb un pressupost de 191.094 euros. La gestió de l'ateneu anirà a càrrec de l'agrupació de les cinc cooperatives esmentades, que va resultar elegida en el concurs convocat per la Generalitat a final del mes de novembre.