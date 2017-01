La cadena Nostrum signa dues noves màster franquícies a França

Home Meal, la societat propietària de la cadena de menjar preparat Nostrum, que té la planta de producció a Sant Vicenç de Castellet, ha signat dos nous acords de màster franquícia a França que suposaran l'obertura d'almenys 100 nous establiments durant els propers 5 anys. Amb aquests contractes, Nostrum completa el seu desplegament a França i es prepara per abordar altres mercats, amb l'objectiu de convertir-se en la primera cadena de menjar ràpid europea.

Els nous acords suposen la cobertura de les zones nord del país, amb exclusivitat sobre els departaments del Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, Somme, Ainé, Oise, Marne i Ardenes; i aquest, amb exclusivitat sobre els departaments de Meurthe i Mosel·la, Mosel·la, Vosges, Baix Rin, Alt Rin, Aube, Alt Marne, Alt Saona, Territori de Belfort, Doubs, Jura, Costa d'Or, Yonne, Nièvre, Saona i Loira, Alier, Puèi Domat, Cantal, Alt Loira, Loira, Roine, Ain, Alta Savoia, Savoia, Isère, Droma i, finalment, Ardecha.

Aquestes dues firmes se sumen a les tres màster franquícies signades durant els mesos d'abril, juliol i mitjan desembre del 2016 per a les zones de l'Illa de França, l'oest i el sud de França.

El màster franquiciat de l'Illa de França va iniciar el seu camí a mitjan mes d'octubre d'aquest any passat i va obrir la primera botiga al centre de París, al carrer Pont des Arts. El màster franquiciat de l'oest prepara les seves primeres obertures per a aquest any.