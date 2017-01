L'escola Montserrat és finalista en un premi de màrqueting

L'Escola Montserrat de Sant Vicenç de Castellet ha estat escollida com una de les set finalistes als Premis Nacionals de Màrqueting Educatiu i de Comunicació, d'àmbit estatal, en la categoria de millor estratègia en xarxes socials. El veredicte es farà públic el 20 de gener. A partir del dia 9 es podran votar les candidatures en línia a través del web http://premiosmarketingeducativo.com/. Les votacions populars no seran vinculants però sí tingudes en compte pel jurat, format per experts en màrqueting. Els premis, adreçats a tots els centres educatius preuniversitaris, han rebut més de 250 candidatures en 6 categories. Els guardons han estat creats per Marketing and Schools i SchoolMars per reconèixer escoles i centres de Formació Professional que destaquen per les seves bones pràctiques en màrqueting i comunicació en el curs 2015-2016.