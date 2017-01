L´Estat espanyol ja posseeix el 62,8% del deute total de la Generalitat

L'Estat ja posseeix el 62,8% del deute de la Generalitat, el passiu del qual suma uns 74.400 milions d'euros, segons dades del Banc d'Espanya. El setembre del 2016, les últimes dades disponibles, un total de 46.731 milions d'euros de deute de la Generalitat estaven en mans de l'Estat. L'adhesió de la Generalitat al Fons de Liquiditat Autonòmica i altres mecanismes de provisió de liquiditat habilitats per l'Estat, com el pla de pagament a proveïdors, ha fet que l'Estat hagi reforçat els últims anys el seu rol de principal creditor de la Generalitat. Aquesta situació s'explica perquè la Generalitat no ha pogut anar als mercats financers per captar finançament i ha recor-regut als préstecs del FLA. El 2012, l'any que es va posar en marxa el FLA, l'Estat era posseïdor de 8.685 milions d'euros de deute de la Generalitat, el 16,58% del total del passiu de la Generalitat.