El comerç afronta les rebaixes amb optimisme però dividit per la data d´inici

El sector del comerç dóna avui el tret de sortida a les rebaixes d'hivern, una campanya que afronta amb optimisme, amb increments previstos de les vendes d'entre el 3% i el 5%, encara que la liberalització de les dates enfronta petites i grans superfícies.

Les principals patronals del sector esperen una «bona» campanya de rebaixes en la mateixa línia que ha evolucionat el consum que, a falta de les dades de desembre, acumulava 26 mesos consecutius d'increments.

L'Associació Nacional de Grans Empreses de Distribució (Anged), la patronal de les grans superfícies, preveu una «bona arrencada», mentre que la Confederació Espanyola de Comerç (CEC) concreta que els petits i mitjans establiments augmentaran les seves vendes el 3 %, per sota del 2016, quan van créixer entre el 4 % i el 5 %. L'Associació Empresarial del Comerç Tèxtil i Complements (Acotex) és més optimista i calcula que el sector vendrà el 5 % més aquestes rebaixes, amb el que podrà corregir un any «dolent», marcat per la incertesa política i la climatologia adversa.

El president d'Acotex, Eduardo Zamácola, ha declarat que la patronal tèxtil confia que aquestes rebaixes segueixin la recuperació econòmica.

En relació a l'ocupació, les rebaixes del gener permetran crear més de 93.000 llocs de treball aquest any a Espanya, el 6 % més que el 2016, segons les previsions de l'empresa de recursos humans Adecco. El sector també afirma que aquest proper cap de setmana serà el de majors vendes, en ser el primer de la campanya i en coincidir amb un diumenge d'obertura comercial en totes les comunitats, excepte al País Basc.

Segons un informe del panell Shopper Trak, es preveu un increment del 25 % en l'afluència de clients als centres i grans eixos comercials al centre de les ciutats.

El Corte Inglés i les firmes del grup Inditex -Zara, Bershka, Stradivarius, Oysho, Uterqüe, Pull& Bear, Massimo Dutti i Zara Home- penjaran avui el distintiu vermell de Rebaixes a les seves botigues, encara que la campanya d'hivern està cada vegada més «desdibuixada» en el temps.

En només el cap de setmana, El Corte Inglés espera 3 milions de visitants en els seus centres comercials que buscaran algunes dels 4 milions de referències que tindran descomptes de fins al 50 %. El descompte mitjà que aplicaran els establiments està comprès entre el 40 % i el 50 %, encara que el sector coincideix que en aquesta campanya les rebaixes seran menors en relació als descomptes de fins al 75 %, que es van poder veure durant els anys més durs de la crisi.

Des de la liberalització comercial aprovada pel Govern el 2012, els establiments tenen la llibertat d'avançar l'inici de les rebaixes de la manera que considerin oportuna. Fins a aquell any, les rebaixes d'hivern acostumaven a començar el 7 de gener.

Les dues grans superfícies se sumaran així a les rebaixes que els últims dies ja s'han pogut veure a cadenes com Cortefiel, H&M, Desigual, Bimba&Lola, Women'secret, Springfield, Mango, Pedro del Hierro, Assos, Trucco, Amichi, Topshop, Xfera, C&A, Hollister o Ikea.

Avançar o allargar els períodes de rebaixes és una pràctica que desperta els recels del petit i mitjà comerç, per això la patronal ha plantejat la necessitat de fer una «gran reflexió». Creuen que la situació actual «pot afectar el concepte original de rebaixes» i amb això deixar de ser l'«eina que permet als comerciants vendre les seves existències de temporada».

El president de la CEC, Manuel García Izquierdo, va demanar al govern central que estableixi un període de rebaixes «més ben definit al calendari», per tal de garantir una promoció adequada i no «desorientar al consumidor».

No obstant això, les grans superfícies i cadenes -excepte El Corte Inglés i Inditex- són partidàries d'aplicar l'avançament per fer coincidir les rebaixes amb els últims dies de la campanya de compres nadalenques i poder competir així amb els descomptes més agressius de les plataformes digitals.