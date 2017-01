Impulsen un programa per incorporar el talent femení a les empreses

Mig centenar de dones han superat a Catalunya un dur procés de selecció per incorporar els seus currículums en una plataforma pionera que busca fer visible el talent femení i incrementar la presència de dones en els consells d'administració i les direccions de les empreses.

La plataforma, impulsada per l'Institut Català de la Dona (ICD) de la Generalitat i la Cambra de Comerç de Barcelona, s'ha posat recentment a l'abast de les empreses i organitzacions que vulguin incorporar més dones en els seus llocs de direcció. Aquesta base de dades, pionera a Espanya, està constituïda per dones amb un perfil que respon al conjunt de coneixements, habilitats, aptituds i actituds que se suposa que es requereixen per assumir un lloc de direcció.

Entre les 50 dones que ja han passat el procés d'acreditació com a conselleres o directives es troben professionals de l'àmbit de les relacions institucionals, sòcies de companyies immobiliàries, auditories i societats jurídiques, i responsables de formació i de l'àrea de recursos humans. Les dones que han aconseguit l'acreditació han passat un estricte procés de selecció, en el que s'ha tingut en compte no només el currículum acadèmic, sinó també competències com les habilitats comunicatives, de relacions i empatia, i l'adaptabilitat i la flexibilitat.

Després del mig centenar de dones ja acreditades el 2016, altres 20 estan en espera de superar aquest procés de selecció que realitzen en coordinació la Cambra de Comerç i l'ICD.