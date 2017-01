Un tècnic alerta que cal retirar el 20% de llots tòxics que queden a Flix

L'exresponsable de l'equip d'assistència tècnica del projecte de descontaminació de l'embassament de Flix, Mariano de Andrés, adverteix dels riscos de no retirar aviat els llots tòxics que encara s'han d'extreure del pantà. De Andrés va avisar ahir a TV3 que el mur de contenció que aïlla la zona contaminada es va desgastant, i posa en risc «els marges de seguretat», a més d'entorpir el curs del riu Ebre. L'excap tècnic de l'obra de neteja assegura que quedarien entre 150.000 i 200.000 metres cúbics de fangs contaminats per treure, el 20% del total, quantitat que duplica la denunciada per Territori i Sostenibilitat fa unes setmanes. De Andrés no descarta que es planegés extreure menys llots tòxics per beneficiar econòmicament l'empresa encarregada de la descontaminació, Fomento.