UGT alerta que la possibilitat d´una vaga general és oberta, ja que «mai no s´ha tancat»

El líder d'UGT, Pepe Álvarez, va acusar ahir el govern espanyol i els empresaris d'«entossudiment» a l'hora de negociar millores laborals i salarials, i va advertir que si no hi ha acords la possibilitat de convocar una vaga general «és oberta, mai no s'ha tancat».

En una trobada informativa a la seu del sindicat, Álvarez va reconèixer que la negociació amb el govern, CEOE i Cepime està instal·lada en el «dia de la marmota» i de cara a negociar la derogació de la reforma laboral va fer una crida «sincera» al partit socialista, que, va dir, «ha de ser conscient que el necessitem».

El secretari general del sindicat va explicar que hi haurà un augment de la conflictivitat perquè UGT no es resignarà al fet no es reparteixin part dels beneficis que es generen al país. Álvarez va comentar que el «fons» de les mobilitzacions anirà juntament amb el debat de pressupostos i va insistir que, sense cap dubte, seguiran endavant i seran de «més calat» ja que no hi ha possibilitat de tancar els convenis col·lectius amb l'acord. Álvarez va lamentar que s'hagin «decapitat» les normes de negociació col·lectiva, ja que els convenis ara «no es poden negociar com es negociaven».

Álvarez va insistir en l'«entossudiment» del govern aquesta legislatura i va lamentar l'acord assolit entre l'Executiu i el PSOE per apujar el salari mínim el 8% sense tenir un debat previ amb els agents socials.