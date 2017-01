CaixaBank ofereix prejubilacions als més grans de 58 anys amb el 70% del sou

CaixaBank va proposar ahir un nou pla de prejubilacions per a treballadors més grans de 58 anys, mesura a la qual podrien acollir-se un màxim de 400 persones, el col·lectiu en aquesta franja d'edat que té actualment l'entitat. El termini per adherir-se a aquest «pla de desvinculacions voluntàries incentivades» començarà divendres que ve i finalitzarà el 20 de gener. Podran sumar-s'hi els treballadors que hagin nascut el 1959 o abans, que percebrien el 70% del seu sou brut anual fins als 63 anys, mantenint durant aquest període les aportacions al pla de pensions, van explicar fonts sindicals i va confirmar el banc. Els sindicats rebutgen aquest pla per haver-lo presentat «sense negociar» i consideren «insuficient» el percentatge del 70%. «Fa anys oferien el 80% i l'any passat van signar amb el 75%», va explicar el SECPB, el sindicat majoritari al banc.