El govern aprovarà un mecanisme extrajudicial per a les clàusules sòl

El ministre d'Economia, Luis de Guindos, va assegurar ahir que el Consell de Ministres analitzarà aquest divendres, i previsiblement aprovarà, un reial decret llei en què s'establirà un sistema extrajudicial perquè els consumidors puguin reclamar les clàusules sòl.

Aquest mecanisme de resolució extrajudicial vol establir un sistema de reclamació «gratuït i ràpid», en el qual es preveu un període màxim de tres mesos, segons va dir el ministre, que va precisar que amb ell l'Executiu vol evitar els procediments judicials i facilitar l'acord entre la banca i els consumidors. En aquest sentit, va recordar que aquest assumpte fa referència a l'acord entre dues parts privades i que el govern el que ha de fer «és establir un camí alternatiu al judicial perquè els consumidors puguin cobrar el més aviat possible».

De Guindos va fer aquest anunci als mitjans de comunicació abans de participar a l'Spain Dia de l'inversor, en què també va assenyalar que el govern espanyol «ja treballa» en un projecte de Llei Hipotecària, que deriva de la transposició d'una directiva comunitària. Un projecte de llei amb el qual l'Executiu vol incrementar «la transparència per evitar l'opacitat que pot sorgir d'una clàusula sòl o de qualsevol altra que estigui en un contracte hipotecari».

«Informaré d'això en el Consell de Ministres de divendres», va precisar De Guindos, que va matisar que amb aquest projecte de llei el govern, tant des del punt de vista contractual com posteriorment, en el contracte de la hipoteca, vol elevar la transparència. «La falta de transparència ha estat la causa per la qual el Tribunal Suprem va declarar que algunes clàusules sòl eren nul·les, i no vàlides», i «incrementarem la transparència perquè el consumidor tingui coneixement tant formal com de fons del que conté el contracte de la hipoteca», va afegir.

Per a De Guindos aquesta és una de les qüestions fonamentals, perquè en última instància el sistema hipotecari espanyol el que ha de fer és proporcionar finançament «abundant» i en condicions «adequades» per facilitar l'accés dels espanyols a un habitatge.