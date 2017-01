4YFN preveu reunir 20.000 assistents i 700 inversors en la seva quarta edició

La trobada d'emprenedors 4 Years From Now (4YFN), que té lloc cada any a Barcelona en el marc del Congrés Mundial de Mòbils (MWC), preveu arribar en la seva quarta edició, la més internacional, als 20.000 assistents, el 60% més que el 2016, i reunir més de 700 inversors de tot el món.

L'esdeveniment, organitzat per la Mobile World Capital Barcelona (MWCB) en col·laboració amb GSMA, l'associació que agrupa els principals operadors de telefonia mòbil del món, se celebrarà del 27 de febrer a l'1 de març al recinte firal de Montjuïc.

4YFN farà un salt qualitatiu i quantitatiu aquest any, i es consolidarà com una plataforma de negoci de referència internacional per a la creixent comunitat d''startups' o empreses emergents de base tecnològica.

La trobada, que aquest any incrementarà el seu nombre de participants estrangers i de països representats, fins a un total de 180, reunirà no només empreses i emprenedors, sinó també destacats inversors i directius de grans corporacions com Alibaba, Netflix o Just Eat, segons va avançar ahir el director executiu de 4YFN, Esteban Redolfi.

Entre les delegacions internacionals que ja han confirmat la seva presència a 4YFN figuren la French Tech (França), amb 20 startups; la Traid Fair UK Pavilion (Regne Unit), amb 18 empreses i emprenedors, o l'European Startup Network, que reunirà 40 companyies de tot el continent. Espanya també tindrà un pavelló propi, en el qual estaran representades una trentena de startups.

La trobada 4YFN tancarà el seu primer cicle d'activitat de quatre anys amb un ple programa d'activitats que preveu més de cent conferències impartides per 275 ponents, entre ells l'inversor israelià Dov Moran, un dels creadors de les memòries USB i soci director de Grove Ventures, i primers executius de companyies com Nokia, Deutsche Bank o Microsoft Ventures.

Redolfi ha explicat que 4YFN disposarà aquest any de nous espais de relació i més opcions per fomentar la interacció entre els participants de l'esdeveniment. Concretament, tindrà per primera vegada una aplicació denominada 4YFNetwork, disponible per a Android i iOS i que està dirigida a emprenedors, per tal de potenciar el seu acostament a potencials socis corporatius i inversors.

Els organitzadors de 4YFN preveuen arribar aquest 2017 a la xifra rècord de 20.000 assistents, uns 8.000 més que l'any passat, i que 600 startups i més de 700 inversors visitin la fira a la recerca de noves oportunitats de negoci.

«És l'esdeveniment de més ràpid creixement a tot el món startup», va destacar Redolfi, que va recordar que 4YFN va celebrar la seva primera edició el 2014, fa tan sols quatre anys, amb la modesta xifra de 2.300 assistents i la presència de 60 inversors.

L'executiu va remarcar que 4YFN i també la marca Barcelona s'estan convertint en una plataforma «molt rellevant» per presentar nous projectes tecnològics i ha incidit que aquest esdeveniment situa «al centre de tot» les empreses emergents i posa al seu abast tot el que necessiten per créixer.

De fet, un informe de les startups que elabora la MWCB indica que el 2016 es va tancar a l'estat espanyol amb 2.663 empreses emergents. El conjunt d'aquestes empreses va moure un total agregat de 42.300 milions d'euros, cosa que suposa el 2% més que el 2015 i el 5,2% del PIB espanyol. En el rànquing de les deu primeres ciutats europees per nombre de startups Barcelona és la cinquena més important, davant de Madrid, que ocupa la sisena posició.

Alguns dels ponents que participaran aquest any al 4YFN són Terry von Bibra, director del gegant de comerç electrònic Alibaba per a la regió EMEA (Europa, Pròxim Orient i Àfrica); Fernando Fanton, responsable tecnològic de Just Eat; Michael Spiegelman, director d'Innovació de Producte per a Creixement i Adquisició de Netflix, o Martin Sorrell, conseller delegat de WPP Group. També estaran presents a la cita el responsable de Tecnologia de Nokia, Marcus Weldon; el director general de Microsoft Ventures, Zach Weisfeld; o el responsable de gestió de dades de Deutsche Bank, JP Rangaswami.