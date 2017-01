El BBVA duplica les seves vendes digitals en un any i les situa en el 17,1% del total

El BBVA va duplicar les vendes digitals a Espanya durant el 2016, fins a situar-se al 17,1% de les vendes totals realitzades. D'altra banda, el nombre de clients digitals del banc van arribar als 3,8 milions i el nombre de clients remots es van situar a prop de 700.000. Així ho va donar a conèixer ahir la directora de BBVA Espanya, Cristina de Parias, que ahir va compartir l'estratègia del banc per al 2017 amb els empleats de la xarxa de Banca Comercial, en un esdeveniment presencial i virtual que van seguir prop de 1.000 persones. De Parias va destacar que les prioritats del banc per a aquest exercici seran el creixement rendible i la transformació i va subratllar que els avenços realitzats pel banc en transformació estan donant bons resultats gràcies a iniciatives com la tecnologia Agile.