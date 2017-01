La CEOE proposa incrementar els sous l´1,5% i el 0,5% més en funció de la productivitat i l´absentisme

La patronal CEOE va proposar ahir que els salaris d'aquest 2017 s'incrementin l'1,5% i el 0,5% addicional en funció de la productivitat i d'una «reducció significativa de l'absentisme laboral a negociar per les parts».

En un comunicat, la patronal va recordar que els salaris van créixer l'1,09% en la línia amb la recomanació de fins a l'1,5% signada pels agents socials en l'anterior Acord per a l'Ocupació i la Negociació Col·lectiva, i que, per tant, per a aquest any ha d'anar en aquesta línia «amb l'objectiu d'assegurar el manteniment del ritme de creació d'ocupació».

La proposta de la CEOE difereix de la plantejada pels sindicats que es mou en una pujada de l'1,8 al 3%. El líder d'UGT, Pepe Álvarez, va advertir aquesta setmana la patronal que els sindicats no signarien un acord salarial per al 2017 «sense terra o sòl zero».

D'altra banda, la CEOE ha posat de manifest que no totes les empreses han sortit de la crisi i que, segons l'Agència Tributària, només el 42% tenen beneficis.

La patronal també va fer una crida a obrir una nova agenda político-econòmico-social per part dels agents socials i els grups parlamentaris per intentar contribuir que la política canalitzi propostes, millori la gestió dels recursos disponibles i continuï fents les reformes. «Estem disposats a parlar de tot però amb xifres, dades i propostes econòmicament viables», afegia la CEOE.