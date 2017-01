Desigualtat econòmica i canvi climàtic, els riscos de la dècada

La desigualtat econòmica, seguida dels perills mediambientals derivats del canvi climàtic i la polarització social són els tres riscos principals per al món en la pròxima dècada, indica l'anàlisi anual del Fòrum Econòmic Mundial (FEM), divulgada ahir a Londres.

Segons l'Informe de Riscos Globals 2017, elaborat per gairebé 750 experts que van avaluar 30 amenaces mundials així com 13 tendències subjacents que es podrien agreujar, es necessitarà l'«acció col·laborativa» per part dels dirigents mundials per evitar «més dificultats» en els propers deu anys.

En un escenari de «creixent desafecció política» i «disrupció a tot el món», les conclusions de l'estudi posen de manifest que els patrons negatius persisteixen, que el medi ambient domina el panorama de riscos globals i que la societat no segueix el ritme tecnològic.

Així, la desigualtat econòmica i de la distribució de la riquesa, i la creixent polarització de les societats, ocupen el primer i tercer lloc, respectivament, entre les tendències subjacents que determinaran els avenços globals futurs. Els riscos més interconnectats a aquestes tendències són, segons la investigació, l'alt atur estructural i una «profunda» inestabilitat social.

El segon lloc aquest any l'ocupa el canvi climàtic i, per primera vegada en la història de l'informe, cinc factors mediambientals s'han classificat com d'«alt risc» i «alta probabilitat», amb els fenòmens meteorològics extrems emergint com a principal risc global. Si bé les conclusions reconeixen importants avenços en l'àrea del canvi climàtic el 2016 després de la ratificació de l'Acord de París per part de països com els Estats Units i la Xina, l'informe assegura que el canvi polític a Europa i Amèrica del Nord posarà en risc aquests avanços. Així mateix, posa de manifest les dificultats a què s'enfrontaran els dirigents a l'hora d'acordar mesures a nivell internacional per fer front als riscos econòmics i socials més apressants.

La directora de competitivitat i riscos globals del Fòrum Econòmic Mundial, Margareta Drzeniek-Hanouz, va afirmar que «es requereix que els líders prenguin mesures urgents per identificar formes de superar les diferències polítiques i ideològiques, i que treballin junts per solucionar problemes crítics». «L'impuls experimentat el 2016 per fer front al canvi climàtic demostra que això és possible i ens fa pensar que també podríem aconseguir una acció col·lectiva en l'àmbit internacional per fer front a altres riscos», ha afegit. Precisament, com fer front a aquests riscos serà el tema de discussió de la Reunió Anual del Fòrum Econòmic Mundial, del 17 al 20 de gener del 2017 a Davos.