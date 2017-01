Les Dones Emprenedores Innovadores de Manresa preparen un dinar col·loqui amb Rafael Niubó

El Síndic de Grueges, Rafael Ribó, pronunciarà a Manresa el proper 27 de gener la conferència "La igualtat efectiva entre homes i dones des de la perspectiva del Síndic", convidat per DEIM (Dones Emprenedores Innovadores de Manresa). La cita, en format de dinar-col·loqui, tindrà lloc al Kursaal Espai Gastronòmic (Passeig de Pere III, 35), de 2 a 4. L'aforament és limitat i l'assistència té un preu general de 28 euros (26 per a les associades).



Rafael Ribó parlarà sobre la defensa dels drets i les llibertats en matèria de no-discriminació per raó de gènere que puguin haver estat vulnerats per l´actuació d´institucions o persones, tant públiques com privades. Cal dir que la igualtat efectiva entre dones i homes és la nova competència del Síndic i al passat mes de desembre en van presentar un informe al Parlament per explicar com la plantejaven.

Rafael Ribó és llicenciat en Ciències Econòmiques i Dret; Doctor en ciències polítiques, econòmiques i comercials i va obtenir el Master of Arts in Political Science a Nova York. Posteriorment va esdevenir professor de la UB i es va vincular a l'Assemblea Permanent d'Intel·lectuals Catalans i l'Assemblea de Catalunya. Al 1977 va participar en el Congrés de Cultura Catalana. Va ser, també, professor de l'ICESB. El 1974 va ingressar al PSUC, del que en fou membre del comitè central el 1977 i secretari general del 1986 al 1997, i posteriorment líder d'Iniciativa per Catalunya.

Des del 17 de juny de 2004 és el Síndic de Greuges de Catalunya. El juliol de 2006 va ser nomenat director de l'Institut Internacional de l'Ombudsman (IOI). Com a president i director europeu també és membre de ple dret de la junta mundial de l'organització. El juny de l'any 2009 va ser nomenat president de la Junta Directiva Europea de l'Institut Internacional de l'Ombudsman.

Compra el teu tiquet a la següent adreça: https://www.koobin.com/kursaal/index.php?action=PU_evento&Ev_id=2285&idioma=CA