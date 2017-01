L´FMI revisa el pronòstic i preveu més creixement per a Espanya

El Fons Monetari Internacional (FMI) va tornar a revisar a l'alça ahir les previsions de creixement per a Espanya, que va situar ara en el 2,3% aquest any i el 2,1% el 2018, una i dues dècimes més respectivament que el que va anticipar a l'octubre. Encara que l'economia espanyola comença a alentir-se després de registrar expansions per sobre del 3% el 2015 i el 2016, l'FMI continua situant Espanya al capdavant del creixement de les grans economies de la zona euro, en l'actualització de l'informe de «Perspectives Econòmiques Globals».

La millora de les previsions d'Espanya es deu a «un acompliment millor del que s'esperava en l'última part del 2016». Els càlculs de l'organisme dirigit per Christine Lagarde són lleugerament inferiors als previstos pel govern espanyol, que espera el 2,5% el 2017 i el 2,4% el 2018.

Per a la zona euro, per la seva banda, es preveu una expansió de l'1,6% el 2017 i el 2018, una xifra que «continua per sota del seu nivell potencial», apunta l'FMI. Alemanya creixerà l'1,5% en els dos anys, una millora d'una dècima de les projeccions d'octubre, França ho farà l'1,3% el 2017 i l'1,6% el pròxim, sense canvis respecte a fa tres mesos, i Itàlia creixerà el 0,7% aquest any i el 0,8% el pròxim, dues i tres dècimes menys del que s'esperava l'octubre.

D'altra banda, l'economia global viurà el 2017 un repunt, amb un creixement estimat del 3,4%, impulsat per l'expansió fiscal esperada a Estats Units amb arribada de Donald Trump a la presidència i el manteniment de l'estímul a la Xina, segons va subratllar ahir l'FMI. Després d'anys de revisió a la baixa de les perspectives globals, el Fons va pronosticar més activitat econòmica el 2017 després del 3,1% del 2016.

L'organisme va elevar les previsions de creixement a la Xina, els Estats Units i el Regne Unit. En concret, a la primera economia mundial es pronostica una expansió del 2,3% el 2017 i el 2,5% el 2018, una i quatre dècimes més respectivament del que s'havia anticipat l'octubre, ajudada per l'anunciat pla de retallada d'impostos i augment de despesa en infraestructura del president electe, el republicà Donald Trump. «Els mercats han remarcat que la Casa Blanca i el Congrés estan en mans del mateix partit per primera vegada en sis anys i aquest canvi apunta a menys impostos i possiblement més despesa pública i en infraestructura», va dir Maurici Obstfeld en la roda de premsa de presentació de l'informe a la seu de la institució a Washington.

Pel que fa al gegant asiàtic, Obstfeld va assenyalar que les perspectives «a curt termini a la Xina han estat revisades a l'alça gràcies a l'estímul projectat de la política econòmica», amb un creixement del 6,5% enguany i del 6% el 2018.