El Govern crearà un índex de preus de lloguer per moderar les pujades

El Govern de la Generalitat crearà un índex de referència dels preus del lloguer de l'habitatge a Catalunya amb la finalitat de «moderar els increments desproporcionats» de les rendes a Catalunya. La consellera de Governació i Habitatge, Meritxell Borràs, va anunciar ahir que l'executiu català aprovarà en dos mesos un decret pel qual es crearà aquest índex, i va precisar que en els contractes de lloguer que se signin a Catalunya haurà de constar si el preu pactat entre les dues parts està per damunt del que marca aquest índex.

De la mateixa manera, quan un pis s'anunciï en un portal d'Internet o en una agència immobiliària haurà de figurar també si el preu ofert està per sota o per sobre del preu de referència calculat per la Generalitat per a aquella zona o bé per a aquell municipi.

Borràs va assegurar que, d'aquesta forma, la Generalitat posa en marxa un instrument que els ajuntaments catalans podran usar per «bonificar» o bé per «penalitzar» un propietari amb l'IBI en funció del preu al qual tingui llogat un immoble. Això no obstant, Borràs va admetre que l'Impost de Béns Immobles (IBI) competeix als ajuntaments, per la qual cosa les seves eventuals rebaixes o pujades depenen dels consistoris.

Actualment, l'Institut Català del Sòl (Incasòl) ja calcula el preu mitjà del lloguer a Catalunya, però ara la Generalitat vol aprofitar totes les dades que té al seu abast per crear un índex en el qual es calculi el preu mensual per metre quadrat d'un habitatge i que reculli també aspectes com si la finca té o no ascensor, la seva antiguitat o bé l'estat dels pis. En el cas que un propietari llogui un pis per sota del preu de referència, la Generalitat li donarà més «facilitats» per accedir a ajudes a la rehabilitació o per obtenir avals al lloguer. L'Incasòl disposa d'aquestes dades perquè qui lloga un pis està obligat a dipositar davant aquest organisme la fiança que reté a l'arrendatari per fer front a possibles desperfectes.

La Generalitat ha decidit crear aquest índex després que el 2016 el preu del lloguer a Catalunya hagi continuat incrementant-se a gran ritme. Segons dades del portal immobiliari Fotocasa, Catalunya, amb Barcelona al capdavant, s'ha posicionat com la comunitat amb l'habitatge de lloguer més car d'Espanya, amb un preu mitjà d'11,24 euros per metre quadrat al mes. Borràs va assegurar que amb mesures com aquest índex, la Generalitat vol contribuir que no hi hagi «increments desproporcionats» del preu del lloguer.

D'altra banda, la consellera va avançar que la Generalitat pretén aprovar una llei catalana d'arrendaments urbans en el termini de nou mesos, i que aspira a crear la figura del contracte del lloguer de cinc anys, ampliable a tres més, així com crear-ne un de llarga durada d'entre 15 i 20 anys. Preguntada per la possibilitat que aquestes mesures xoquin amb la llei estatal d'arrendaments urbans, va recordar que la Generalitat ha anunciat un referèndum d'independència el setembre i que aquestes mesures podrien tenir cabuda en un nou escenari polític. En el cas que Catalunya no hagués modificat el seu estatus legal, Borràs va assegurar que «espremerem al màxim les nostres possibilitats legals». La consellera va donar a conèixer les propostes en matèria d'habitatge després de presidir una reunió del grup de treball impulsat pel Govern per fixar els criteris que han de servir de base per a una futura legislació sobre els arrendaments urbans