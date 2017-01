El CFP de Manresa oferirà prop de 2.800 hores de formació subvencionada el primer semestre

El Centre de Formació Pràctica de Manresa oferirà durant el primer semestre d'enguany gairebé 2.800 hores de formació ocupacional subvencionada, adreçada a persones en situació d'atur que vulguin trobar feina al sector industrial i a persones en actiu que vulguin millorar la seva qualificació professional. En total s'han programat sis cursos d'entre 40 i 630 hores de durada cadascun i que inclouen pràctiques en empreses del sector. El proper curs és un de manteniment industrial (Muntatge i posada en marxa de béns d'equip i maquinària industrial) per al qual encara hi ha alguna plaça disponible. El curs té una durada de 630 hores i s'iniciarà el proper dilluns 23 de gener.

Per al mes de febrer hi ha previst un curs de disseny de productes de fabricació mecànica, de 620 hores. El mes de març començarà un curs d'operacions auxiliars de fabricació mecànica, de 400 hores. El mes d'abril se'n farà un de verificació tridimensional, de 40 hores, i un curs de mecanització per a arrencament de ferritja, de 400 hores. Tots els cursos s'allargaran fins als mesos de juny o juliol.

Per a aquesta nova proposta formativa, el CFP ja disposa del nou equipament tècnic vinculat al centre HTEC de Haas: un centre de mecanitzat de 5 eixos i un torn CNC de darrera generació. Els interessats poden obtenir més informació al telèfon 93 875 72 79 o al correu cfp@cfp.cat.