El manresà Josep Damià España deixa la direcció de l´antiga Lemmerz

El manresà Josep Damià España, fins ara director general de Maxion Wheels (l´antiga Lemmerz), deixarà el càrrec a mitjans de febrer per emprendre una nova etapa professional. La planta manresana de la multinacional amb seu a Alemanya promocionarà càrrecs intern per assumir el relleu d´España, que ha ocupat la direcció des del 2011.

Josep Damià España, de 47 anys, assumirà a partir d´ara la direcció tècnica de la companyia MMM, amb seu a Molins de Rei, especialitzada en la fabricació de tubs d´escapament. España tindrà el control de les plantes de l´empresa a Barcelona, Rússia i Romania.

España, enginyer tècnic en estructures metàl·liques per la UPC i màster en negoci per Esade, tanca així 22 anys de relació amb Maxion Wheels, en la qual es va iniciar com a operari. Posteriorment, España ha ocupat diversos càrrecs de responsabilitat, de cap de torn fins a cap d´operacions i, des del 2011, la direcció general. España ha estat el primer manresà després de vàries dècades en assumir la màxima responsabilitat a l´antiga Lemmerz.

«Em sedueix un canvi professional», ha explicat Josep Damià España a Regió7, que tindrà ara l´objectiu de consolidar l´expansió internacional d´una empresa familiar.

España deixa la companyia en un bon moment comercial i sense conflictes interns. Actualment, la planta de fabricació de rodes d´acer està integrada per 228 treballadors (molt lluny dels més de 700 dels anys de vaques grasses) i ha assumit paulatinament un procés d´automatització. L´empresa factura 60 milions d´euros, i es va apropant als 80 milions que facturava abans de la crisi. «L´automoció va percebre l´arribada de la crisi abans que d´altres sectors i el 2013 ja es va remuntar», diu España. Actualment, la planta manresana fabrica 4,2 milions de rodes anuals. «El negoci va bé», conclou España.

Les últimes inversions a la fàbrica, per valor de 5 milions d´euros, van tenir lloc el 2013 i van consistir en una línia automàtica de pintura i embalatge. «Estem treballant en projectes interessants d´I+D per estalviar pes a la roda, i en un any es podria fer una nova inversió per dos o tres milions d´euros», anuncia el fins ara director general. «Som referència al grup en la nova tecnologia del flowforming», apunta Josep Damià España, que creu que és un bon moment per a la seva marxa perquè «la feina que havia de fer ja està feta».

España va arribar a la direcció general pocs mesos després que empresa i sindicats tanquessin un acord per a un pla industrial que garantia el futur de la planta manresana a llarg termini. L´empresa es comprometia a invertir en la planta de la capital del Bages un mínim de deu milions d´euros en dos anys per situar-se entre les fàbriques més eficients del grup multinacional. Maxion Wheels és el major fabricant de llantes del món i produeix 65 milions d'unitats per any. La Companyia té operacions globals en 12 països en 5 continents.

Fonts de CCOO van lamentar ahir la sortida d´España. «Ens ha agafat de sorpresa i ens sap greu perquè en aquests anys ha sabut guanyar-se el lloc que s´havia de guanyar. Li desitgem el millor, perquè és un professional format a l´empresa. És gent de Lemmerz», diu Josep Rueda, delegat sindical de CCOO.

Amb la marxa d´España, Carlos Fernández, de 42 anys, esdevindrà el nou cap d´operacions, fins ara cap de producció de l´empresa. Enginyer de formació, aquest barceloní va arribar a la planta de Manresa provinent de la fàbrica de la companyia de Sant Joan Despí, que va tancar el 2010. Provisionalment, Fernández tindrà una dependència operativa de la direcció alemanya del grup. Juan José Canteli, responsable a Europa de la producció de roda d´acer, i que va dirigir la planta manresana entre els anys 2007 i 2011, assumirà de moment la gerència de la fàbrica manresana. Se seguirà així la mateix estratègia de tutelatge provisional que es va adoptar amb el nomenament d´España.