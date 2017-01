Agricultura recupera pressupost i supera els 300 milions d´euros

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació disposarà aquest 2017 d'un pressupost de 304 milions d'euros, un 13'6% més que els 267,7 milions dels comptes de 2015 que es van prorrogar al 2016. La consellera Meritxell Serret ha presentat avui en comissió al Parlament el pressupost del seu departament per a aquest exercici.

La consellera ha destacat que "després de molts anys es recupera pressupost per al sector" i ha afegit la voluntat de treballar al seu costat ''impulsant polítiques per millorar en la comercialització, la competitivitat i la sostenibilitat''. Així mateix ha fixat com a eixos prioritaris el desenvolupament rural a favor de la formació, avançar cap a la sobirania alimentaria i garantir el relleu generacional. Els grups a l'oposició que han presentat esmenes a la totalitat l'han qualificat principalment de ''continuista'' i han lamentat que per la importància d'un sector estratègic pel país com és l'agrícola i ramader el Govern només decideixi destinar-li poc més d'un 1% del total dels diners de l'executiu per aquest any.

Serret ha posat de manifest ''l'augment significatiu'' del pressupost i ho ha atribuït a una ''aposta ferma i clara'' per destinar recursos a joves agricultors i millorar les rendes del sector a través de la comercialització. El pressupost 2017 també vol donar suport a la ''venda directa i els circuits curts'' per posar en valor la producció local, ha afegit la consellera.

Una de les novetats d'aquest pressupost és que incorpora els fons comunitaris cofinançats com són el FEADER i el FEAGA, com una mostra de ''transparència'' i per tal d'acatar així la recomanació de Brussel·les. Aquesta incorporació fa que el pressupost s'elevi fins als 634,9 milions d'euros, però la xifra que aporta el Govern pròpiament és de 304 milions.

El Departament recupera pressupost després de 5 anys consecutius de retallades, concretament un 47% del 2010 al 2015. Els comptes per enguany preveuen un 58% d'increment de la dotació per a la direcció general de Desenvolupament Rural, que incidirà especialment en la formació i la innovació del sector per tal que aquest s'incorpori en ''la societat del coneixement'', ha destacat Serret. Així mateix, també hi ha un 27,8% d'increment per al Contracte d'Explotació Global, que entre d'altres afavoreix la incorporació de joves al camp, treballa en polítiques de sostenibilitat, els LEADER, i inclou la política de regadius.

En concret, sobre la política de regadius, el pressupost hi destina 41 milions d'euros, dels quals prop de 20 milions són d'inversió real per al canal Segarra-Garrigues.D'altra banda, els comptes d'Agricultura preveuen destinar 61 milions d'euros al suport, a la transformació i a la comercialització; una àrea que inclou les cooperatives de camp, l'OPFH de la fruita i els productors. Una altra partida destacada són els 17'8 milions d'euros (un 4% més) a la Gestió Sostenible i Forestal, és a dir, els recursos per als boscos públics i la gestió antiincendis. En aquest sentit i en el capítol de personal, la consellera ha anunciat la convocatòria de 15 places de sotsinspector del cos d'Agents Rurals i ha recordat que el Departament ha ''patit molt les polítiques d'austeritat'' ja que fins al juny de l'any passat no es van començar a cobrir les 72 places vacants que hi havia al cos derivades de jubilacions i traspassos.

D'altra banda, Serret ha assenyalat que per tal d'incidir en el model de dejeccions ramaderes amb l'objectiu d'afavorir al màxim la fertilització orgànica i aconseguir aigües de qualitat, es destina 1 milió d'euros en assessorament al sector.Serret també ha posat èmfasis en ''l'aposta ferma per afavorir i tirar endavant el model de pesca sostenible'' amb els recursos de la flota catalana. Per això el Departament destina 6,8 milions d'euros que aniran a la millora de la competitivitat i a la comercialització.

Els recursos econòmics per a la direcció general de Pesca augmenten un 11% ja que segons Serret, després de ser ''pioners'' a nivell europeu en el model de pesca, ara cal millorar en l'etiquetatge de peix de llotja de les costes catalanes i reforçar els sistemes de control i seguretat així com tirar endavant el Programa d'acció. La consellera ha afegit que la Direcció general d'Agricultura augmenta pressupost en un 12'6% per continuar augmentant la competitivitat del sector i reforçar i enfortir els productors amb grups d'experts en àmbits com el cunícola o el de la ramaderia ecològica.

Augmenta també un 14'8% la partida per a la direcció general d'Indústries Agroalimentàries amb l'objectiu d'ajudar a millorar les rendes del sector i aconseguir tirar endavant una ''política alimentària de país''. L'oposició titlla el pressupost de ''continuista'' Els partits a l'oposició que han presentat esmenes a la totalitat del pressupost d'Agricultura l'han titllat de continuista i han lamentat que tot i que el Govern asseguri que el sector agrícola és un dels motors del país només se li destini poc més de l'1% del total dels pressupostos de la Generalitat.

En aquest sentit, el diputat de C's, Francisco Domínguez, ha criticat la falta de ''claredat'' del Departament a l'hora de presentar els comptes amb la suma dels diners que han de venir d'Europa ja que tot i que la xifra de 635 MEUR ''fa patxoca'' no es pot desxifrar cap on va cada partida. Així mateix ha dit que encara hi ha un ''llarg recorregut'' per recuperar xifres com els 500 MEUR de pressupost del 2012 i ha criticat la falta de concreció en partides com la que ha de servir per ajudar a la crisi del sector del conillo o combatre el cargol poma al Delta de l'Ebre.

De la seva part, el diputat del PSC, Òscar Ordeig, ha dit que amb models com el pressupost que ha presentat el Departament, de vegades té la sensació que el sector sigui ''l'últim mono''. Ordeig a denunciat que mentre el pressupost de la Generalitat augmenta 1.500 milions d'euros, el d'Agricultura només ho fa en 36 milions, una recuperació ''molt mínima'' per les retallades acumulades dels darrers anys que superen els 200 milions d'euros, especialment en regadius amb una caiguda del 82% des del 2010.

La diputada de Catalunya Sí que es Pot (CSQP), Hortènsia Grau, ha remarcat que l'augment de pressupost encara està per sota dels percentatges del 2010 i ha criticat la manca de ''canvi de model'' en relació als antecessors de Serret. En aquest sentit, l'ha acusat d'intentar arribar a una ''sobirania alimentària'' amb una sèrie d'accions que ''no veiem''. Grau també ha assegurat que el pressupost no reflecteix les demandes i compromisos assolits en seu parlamentària durant els dos debats monogràfics d'agricultura.

Finalment, la diputada del PPC, Marisa Xandri, ha dit que aquests pressupostos ''tenen data de caducitat'' perquè en breu ens trobarem davant unes noves eleccions i això provoca inestabilitat al sector. Xandri ha fet una ''crida al diàleg al marge de la intenció de trencar peres amb l'Estat'' i ha instat a la consellera a pensar en el sector en general i no només amb els ''pagesos independentistes''.