El Consell destina 92.000 euros a afavorir la contractació d'usuaris de serveis socials

El Consell Comarcal del Bages va aprovar dilluns la posada en marxa d'una nova edició del projecte Rubik per a l'ocupació social, que té com a finalitat la creació d'ocupació per a persones usuàries dels serveis socials dels municipis bagencs (excepte Manresa). La nova convocatòria del programa té una dotació de 92.000 euros, que finança la Diputació de Barcelona en el marc del «Programa complementari de garantia de la cohesió social». L'objectiu és crear una trentena de nous llocs de treball als ajuntaments de la comarca. El projecte, recorda el Consell, és una iniciativa «transversal» en què col·laboren les àrees de Desenvolupament comarcal i Acció Social per incentivar econòmicament la contractació de persones en situació de vulnerabilitat social.

El programa Rubik es va iniciar l'any passat amb dues convocatòries, la primera oferia incentius a les empreses i l'altra, als ajuntaments. En total, durant l'any es van inserir laboralment 64 persones. Atesa la valoració positiva dels resultats obtinguts i la bona rebuda per part dels ens locals, el Consell Comarcal del Bages obre una nova convocatòria adreçada als ajuntaments. La finalitat d'aquests ajuts és contribuir a incentivar la contractació de persones ocupables que estan en situació de vulnerabilitat social per evitar l'exclusió social i incrementar la reinserció social i laboral.

Segons les bases del progrma, els llocs de treball creats han de ser per a un mínim de sis mesos i adreçats a persones ocupables en situació de vulnerabilitat, que seran detectades pels Serveis socials municipals. Especialment es tindran en compte col·lectius en risc d'exclusió com són aturats de llarga durada majors de 45 anys amb càrregues familiars; persones destinatàries de la renda mínima d'inserció i persones que no hi poden accedir perquè no compleixen els requisits però que es troben en situació de risc d'exclusió; joves provinents d'institucions de protecció de menors; joves majors de 16 anys i menors de 25 que han abandonat els estudis i que presenten moltes dificultats d'ocupabilitat; persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que es trobin en procés de rehabilitació i reinserció social; persones amb disminució física, psíquica o sensorial o amb malalties mentals que tinguin possibilitats d'inserció en el món laboral; idones víctimes de violència masclista; i unitats familiars monoparentals sense ingressos o ingressos precaris, entre d'altres col·lectius.

L'ajut que ofereix Rubik consisteix en una aportació econòmica de 3.172 euros per a cada contracte d'un mínim de 25 hores setmanals i d'una durada mínima de 6 mesos. Les bases insisteixen que el salari de les persones contractades serà el fixat en conveni col·lectiu corresponent i mai per sota del salari mínim interprofessional vigent. Per aquest motiu, l'Ajuntament haurà d'aportar l'import restant que manca per assolir la despesa de la contractació d'acord a la categoria professional i la durada del contracte. Els Ajuntaments podran presentar com a màxim 2 ofertes de treball.

Durant el 2016, el programa Rubik ha inserit laboralment 64 persones. El 55% de les persones contractades eren majors de 40 anys. La majoria amb una situació d'atur de llarga durada de més de dos anys. Alguns dels perfils més freqüents a la borsa de treball (que es va situar en 418 persones) van ser paletes, operaris de producció, vigilants, encofradors, xofers, dependents, operaris de manteniment industrial, pintors, repartidors, caixers, administratius, peons de metall, auxiliars de geriatria, comercials i conserges, entre d'altres.

El conseller comarcal d'Acció Social i Ciutadania, Albert Marañón, explica que «amb aquest projecte pretenem fugir de la lògica assistencialista, afavorir l'autonomia de les persones, millorar la seva qualitat de vida i la del seu entorn familiar en el present i en el futur».