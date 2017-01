La Marxa Pagesa reunirà tres-cents tractors aquest dissabte a Barcelona

La Marxa Pagesa per la dignitat de la pagesia preveu reunir dissabte a l'avinguda Maria Cristina de Barcelona més de 300 tractors d'arreu de Catalunya, fet que no s'havia vist mai fins ara. Són les primeres estimacions del sindicat Unió de Pagesos (UP), que organitza aquesta acció per reclamar la dignitat del sector. «Una suma d'una cosa, més una altra, més una altra, ens ha decidit a reivindicar que nosaltres també existim, i que som aquí, i que la classe política acabi entenent que formem part d'aquesta societat», va assenyalar ahir el coordinador nacional d'UP, Joan Caball. La mobilització reclama «renovar el contracte de la societat» amb el camp per al futur més immediat. A més, el sector denuncia, entre d'altres, que la renda agrària catalana acumula una davallada del 39%, en termes constants, entre el 2001 i el 2015.

El tret de sortida de La Marxa Pagesa serà el dijous 26 de gener, on des de 15 poblacions d'arreu del país sortiran tractors en columnes. Cada territori –Terres de l'Ebre, Catalunya Central, comarques de Muntanya, àrea metropolitana de Barcelona, i comarques gironines-, articularan una o diverses columnes amb l'objectiu d'anar sumant gent i tractors.

De les comarques de la Catalunya central, sortiran tractors des de La Seu d'Urgell (demà, a 2/4 de 9 del matí), en una ruta que tindrà punts d'arrancada divendres a Calafr (9 del matí), Jorba (10h) i Igualada (10.30 h). També demà, hi haurà sortides des d'Alp (7 h) i Solsona (8.30 h) i s'hi afagiran tractors des de Berga (8.30 h) i Manresa (11 h).

Divendres, les diverses columnes arribaran a tres punts diferents -Badalona, Molins de Rei o Santa Perpètua de Mogoda segons la seva procedència,- per estar ja a les portes de Barcelona. Dissabte, dia central de la marxa, partiran dues columnes de tractors que entraran a la capital catalana pel nord i pel sud de la ciutat fins arribar a l'avinguda Maria Cristina on està previst que a partir de dos quarts de dotze del migdia arrenqui l'acte central. Entre d'altres, la lectura del manifest «Lluita amb Unió de Pagesos per la dignitat de la pagesia», que prèviament serà lliurat als alcaldes de les poblacions on hagi fet parada la marxa.

En roda de premsa, el coordinador nacional d'Unió de Pagesos, Joan Caball, va assenyalar ahir que els homes i les dones que es dediquen a Catalunya a la pagesia i a la ramaderia demanen «dignitat i respecte». «Volem explicar els problemes del camp i el que aportem al país», va assenyalar Caball, que també va esmentar la «poca transparència2 dels mitjancers entre els pagesos i el consumidor final, la retallada dels ajuts de l'Estat en un 74% per al desenvolupament rural o el fet que el Govern ignori els acords presos en seu parlamentària i en el marc de la Taula Agrària.

A banda de «la dignificació i reconeixement del paper de la pagesia a la societat» i el «respecte a la voluntat democràtica de la pagesia professional» pel que fa a la representació d'UP, el manifest enumera també com a reptes del sector el requeriment de mesures per assegurar «la justícia i l'equitat en el comerç i la distribució dels productes agroalimentaris». Reclama, a més, una «gestió diligent i eficaç de la fauna salvatge», com que el departament d'Agricultura declari, si fa falta durant tot l'any, l'estat «d'emergència cinegètica» -en el cas, per exemple, que hi hagi una sobrepoblació de senglars-, així com un «replantejament urgent» de la gestió de la fauna salvatge.