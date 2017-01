El preu majorista de la llum marcarà durant el dia d´avui un nou rècord des de l´any 2013

El preu de l'electricitat al mercat majorista arribarà avui a una mitjana de 91,88 euros el megawatt hora (MWh), el 4,5% més que ahir (87,9 euros) i el nivell més alt des de desembre del 2013, segons dades de OMIE, l'operador del mercat.

El preu marcat ahir al mercat majorista per al subministrament elèctric d'avui supera el 4,4% els 88 euros a què va arribar divendres passat, que era fins ara el límit des del 2013. Els 91,88 euros d'avui són el preu més alt des del 8 de desembre del 2013, quan es va situar en 93,11 euros el MWh. No obstant això, encara està lluny del màxim històric diari, registrat l'11 de gener del 2002, que va ser de 103,76 euros.

En algunes hores d'avui, el preu superarà els cent euros per MWh, en concret a les 20.00 hores (101,70 euros), a les 21.00 hores (101,99 euros) i a les 22.00 hores (100 , 67 euros).

El preu de la llum en el mercat majorista suposa al voltant del 35% del rebut dels consumidors acollits a la tarifa regulada, uns 12 milions, però no afecta els qui han contractat el subministrament en el mercat lliure, al voltant de 13 milions. El 65% restant del rebut depèn dels anomenats peatges, que fixa el govern i que estan congelats per a aquest any, i dels impostos.

La pujada del preu elèctric majorista respon a l'onada de fred –que ha disparat la demanda–, a l'escassetat d'aigua i vent –que limita l'ús de les plantes hidroelèctriques i els parcs eòlics, les dues tecnologies més barates per generar electricitat– i a l'encariment del gas natural en els mercats internacionals, combustible que fan servir les centrals de cicle combinat. No obstant això, el ministeri d'Energia, la CNMC i la Fiscalia del Tribunal Suprem investiguen l'evolució dels preus per comprovar si han existit comportaments anticompetitius per part d'algun agent del sector.