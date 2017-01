El nombre de treballadors afectats per expedients de regulació cau el 16%

El nombre de treballadors afectats per algun expedient de regulació d'ocupació a Catalunya fins al mes d'agost del 2016 es va situar en 9.403 empleats, cosa que suposa un descens del 15,7% en relació amb el mateix període del 2015, segons les dades publicades ahir per l'Estadística de Regulació d'Ocupació del ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

D'aquests afectats, 4.314 empleats ho van ser per un expedient d'acomiadament col·lectiu, amb una disminució del 20,7% en relació amb l'agost del 2015. Els afectats per reducció de jornada van ser 689 empleats, amb una caiguda del 51,8%, i els afectats per una suspensió de contractes van sumar 4.400 treballadors, amb un increment del 2,7%.

Les dades del conjunt de l'estat espanyol publicades pel ministeri d'Ocupació, aquest cop fins al mes de novembre, indiquen que el nombre d'empreses afectades per algun tipus d'expedient de regulació d'ocupació es va situar en 3.673 empreses, el 29,9% menys que el mateix període del 2015. Els treballadors afectats fins al novembre a l'Estat van sumar 74.283 empleats, el 15,9% menys. D'aquests 74.283 empleats afectats, 44.386 treballadors van ser inclosos en un expedient de suspensió de contracte, el 16,1% menys que fins al novembre del 2015; 22.240 empleats es van incorporar a un expedient d'acomiadament col·lectiu, el 2,7% menys; i 7.657 treballadors van veure reduïda la seva jornada de treball, el 39,2% menys.

D'altra banda, Catalunya va registrar el 2016 2,9 milions de contractes de treball, el 9,3% més que l'any anterior, dels quals només el 12,6% van ser indefinits, mentre que el 80% es van crear en el sector serveis. Malgrat el predomini dels contractes temporals (87,4%), la modalitat de contractació indefinida va créixer de manera més intensa, el 15,5% enfront del 8,5% de la temporal, segons el balanç de la Contractació Laboral a Catalunya publicat per l'Observatori del Treball de la Generalitat. Els serveis van concentrar gairebé el 80% de tots els contractes i es converteix així en el sector que ha registrat més increment amb relació a l'any anterior.