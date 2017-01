El Santander va guanyar 6.204 milions d´euros el 2016, el 4% més

El Banc Santander va obtenir un benefici net de 6.204 milions d'euros el 2016, el 4% més que l'any anterior, gràcies al «creixement dels ingressos per comissions i a la millora de la qualitat del crèdit», segons va comunicar ahir l'entitat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). Aquests factors, va afegir, es van veure contrarestats per la debilitat d'algunes divises respecte a l'euro i per la pujada d'impostos a Polònia i Regne Unit.

El nombre de clients vinculats va augmentar 1,4 milions i va arribar als 15,2 milions durant l'exercici passat, va explicar l'entitat, que va precisar que la inversió en tecnologia va ajudar a elevar el nombre de clients digitals en 4,3 milions, fins a 20,9 milions.

El crèdit net a la clientela es va mantenir en 790.470 milions d'euros, amb una ràtio de morositat del 3,93% a tot el grup, millor que el 4,36% d'un any abans, i amb una cobertura enfront d'insolvències el 74 % enfront del 73%.