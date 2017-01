El Bages passa d´una a catorze associacions empresarials en 8 anys

La Diputació de Barcelona ha presentat el document "L´Associacionisme empresarial als polígons d´activitat econòmica. Guia per als ens locals", que situa el Bages en el pòdium de comarques de la demarcació de Barcelona amb més associacions d´empresaris, amb un total de 14 que representen 42 polígons diferents, només per darrera de les comarques del Vallès. A més, el mateix document presenta l´Associació d´Empresaris de Bufalvent com un dels casos d´èxit a tenir en compte.

Fa 8 anys, el Bages només tenia l´associació de Bufalvent -que és i ha estat sempre un referent com a associació en la gestió dels polígons-, l´associació de Cardona i algunes comunitats de propietaris puntuals en certs espais industrials. Des d´aleshores, el Consell Comarcal del Bages i l´Ajuntament de Manresa han treballat en l´impuls de projectes de dinamització i millora dels polígons, amb el suport de la Diputació de Barcelona. Aquests projectes s´han anat executant al llarg dels anys de forma conjunta amb els Ajuntaments de la comarca i amb la col·laboració d´agents com PIMEC CatCentral.

Un dels aspectes que més s´ha treballat és la creació d´associacions empresarials als espais industrials i el treball conjunt entre les associacions i els Ajuntaments per millorar aquests espais. Actualment, ja hi ha 14 associacions al Bages, que representen un total de 42 polígons diferents.

Les actuacions que es porten a terme als polígons són molt variades: prospecció empresarial per detectar necessitats de les empreses dels polígons, actuacions de networking entre empresaris per fomentar relacions de col·laboració, millores de senyalització, diàleg amb operadors per aconseguir fibra òptica i millors telecomunicacions, actuacions conjuntes de promoció per ocupar espais disponibles als polígons, assessorament energètic a les empreses associades, etc.

La guia que ha presentat ara la Diputació és adreçada a ens locals que vulguin impulsar i treballar l´associacionisme empresarial i tant el Consell Comarcal com l´Ajuntament de Manresa han participat en l´elaboració d´aquest document. Una associació d´empresaris és la millora manera de defensar de forma conjunta els interessos i necessitats de l´espai industrial i gestionar aspectes com subministraments (aigua, energia elèctrica, telecomunicacions, gas), serveis operatius (sanejament, seguretat, neteja, transport públic, restauració, etc.), serveis estratègics (consultoria, assessorament, etc.).

La guia ofereix informació pràctica sobre què poden fer els ens locals per fomentar l´associacionisme als PAE, quins passos cal seguir per a la creació d´una associació, exemples d´estatuts, etc.